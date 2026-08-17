Žena zažalovala vídeňskou radnici kvůli znevýhodňování na veřejných toaletách. Ženy tam za ně totiž musí platit, ale muži ne
Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musejí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Informoval o tom web France24. Ve své koaliční dohodě se sociální demokraté a liberálové zavázali rozšířit nabídku veřejných toalet a prozkoumat, zda by veřejné toalety mohly být pro všechny zdarma.
"Byla jsem s kamarádem v parku a oba jsme potřebovali na toaletu. On mohl jít zdarma, ale já jsem musela zaplatit 50 centů (12 Kč). Říkala jsem si: Jak je to možné? Chci, aby všichni mohli používat toalety za stejných podmínek. Buď 50 centů zaplatíme všichni, nebo nikdo," řekla 27letá Melanie Gradiková. "Nejde o peníze, to je maličkost. Je to ale příklad toho, jak je s ženami v každodenním životě nerovnoprávně zacházeno," tvrdí.
Gradiková podala žalobu proti městu s argumentem, že účtování poplatku za přístup na veřejné toalety výhradně ženám porušuje městské antidiskriminační zákony. Podle její advokátky Petry Labackové skutečnost, že některé z těchto toalet nabízejí mužům bezplatné použití pisoárů, vede k nerovnosti mezi oběma pohlavími. "Muži mají k dispozici další bezplatnou možnost, ženy nikoli. Pokud má mandantka spor vyhraje, mohlo by to vytvořit precedens pro celé Rakousko. Bude to mít jistě dopad i na ostatní obce," uvedla právnička.
Ve Vídni se v současné době nachází 168 veřejných toalet, z nichž 139 je k dispozici zdarma. Podle městských úřadů je 29 těchto zařízení zpoplatněno proto, že tam pracují lidé. Jde hlavně o frekventovaná místa, kde se musí zaručit čistota. Za použití kabinek platí všichni 50 centů a jsou tam navíc i pisoáry, aby se zabránilo znečištění způsobenému močením venku, řekla mluvčí městské samosprávy Sandra Holzingerová.
Právě tento systém ale podle profesorky práva Anny Gamperové z Univerzity v Innsbrucku vyvolává vážné otázky ohledně rovnosti. Podle rakouského práva lze rozlišovat mezi muži a ženami pouze v případě, že pro to je zvláštní a objektivní důvod, což u veřejných toalet "zřejmě neexistuje". Náklady na výstavbu, údržbu a úklid kabinek a pisoárů jsou podle ní v zásadě stejné, ale i kdyby byla údržba kabinek o něco dražší nebo spotřebovávaly více vody, nemuselo by to nutně stačit k ospravedlnění cenového rozdílu oproti pisoárům.
Argument, že i muži za používání toaletních kabin musejí platit, neobstojí, protože stále mají k dispozici bezplatnou možnost, která ženám není přístupná. Ženy by neměly být finančně znevýhodňovány kvůli své anatomii nebo například proto, že z bezpečnostních důvodů potřebují kabinky, řekla Gamperová.
Ženy v Rakousku čelí každý den několika dodatečným nákladům ve srovnání s muži, jako je například nutnost platit za menstruační pomůcky a dražší kosmetiku, dodal mluvčí Elke Hanel-Torschové, zástupkyně Vídně pro ženské záležitosti.
čtk, tb