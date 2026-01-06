Zemřel režisér Satanského tanga Béla Tarr
Ve věku 70 let zemřel maďarský režisér Béla Tarr. Patřil mezi významné současné světové tvůrce. Do historie kinematografie se zapsal snímky Turínský kůň, Satanské tango nebo Muž z Londýna, v němž hlavní roli ztvárnil Miroslav Krobot.
Tarr byl představitelem žánru slow cinema (pomalé kino), který klade důraz na dlouhé záběry a pro nějž je typický minimalistický, pozorovací styl s malým nebo žádným příběhem. Někdy se mu proto říká kontemplativní kino, tedy rozjímavé a hloubavé vyprávění.
Satanské tango, zřejmě nejznámější Tarrův titul, režisér natočil podle knihy nositele Nobelovy ceny za literaturu 2025 Lászlóa Krasznahorkaie. Maďarský spisovatel je rovněž (spolu)autorem scénářů či předloh i k dalším Tarrovým snímkům.
Sedm a půl hodiny trvající Satanské tango převádí na plátno román o zkáze, prázdnotě a beznaději, který popisuje příběh posledních zoufalých obyvatel zchátralé maďarské farmy. ct24