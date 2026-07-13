Zemřel americký senátor Lindsey Graham
Zemřel americký senátor Lindsey Graham, jednasedmdesátiletý republikán, který patřil k nejvlivnějším členům Kongresu - a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské invazi, stejně jako neochvějným zastáncem Izraele. Byl aktivním stoupencem amerických útoků na Írán. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, ale v posledních letech patřil k jeho nejbližším spojencům na Kapitolu.
"Americký senátor Lindsey Graham zemřel v sobotu 11. července večer po krátké a náhlé nemoci," uvedla jeho kancelář v prohlášení, z nějž citovala světová média. Podle amerických médií záchranáři odpovídali v sobotu večer na telefonát z jeho domu poblíž Kongresu týkající se zástavy srdce, napsala agentura Reuters.
Graham podle předběžného ohledání zemřel po prasknutí aorty způsobeném kornatěním tepen. Zpráva soudního lékaře dále uvádí, že úmrtní list bude vydán později. Stále se totiž ještě čeká na výsledky toxikologických a mikroskopických testů. Příčina úmrtí tak na základě těchto rozborů může být ještě upřesněna.
Dlouholetý poslanec Kongresu Graham reprezentoval Jižní Karolínu v Senátu od roku 2003, v současnosti byl předsedou rozpočtového výboru. Ještě předtím, od poloviny 90. let, zasedal ve Sněmovně reprezentantů. Letos chtěl znovu kandidovat v listopadových volbách.
Graham patřil k zastáncům tvrdé linie v zahraniční politice a podporoval americké intervence v zahraničí. Měl napjaté vztahy s Donaldem Trumpem, proti kterému krátce kandidoval v republikánských primárkách v roce 2016 a ostře se o něm vyjadřoval. Po Trumpově zvolení v témže roce však změnil přístup a stal se jedním z hlavních Trumpových spojenců. "Stali se z nás jedni z nejlepších přátel na světě," řekl podle deníku Le Monde nedávno Trump.
Guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster může jmenovat náhradníka za Grahama, který zůstane ve funkci do konce mandátu. Republikáni však budou muset zopakovat primárky před listopadovými volbami. V Senátu mají republikáni většinu 53 senátorů ze 100. Tu však oslabila zdravotní indispozice republikánského senátora Mitche McConnella, který je už déle než měsíc v nemocnici a zatím se neví, kdy se vrátí do práce v horní komoře. McConnell dnes sdělil, že se vynasnaží vrátit se do zákonodárného sboru co nejdříve, ačkoli prozatím to není možné. Uvedl, že v nemocnici skončil po pádu a kvůli lehkému zápalu plic.
Ještě v pátek ho v Kyjevě přijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který mu poděkoval za jeho podporu bránící se země. Podotkl, že se jednalo o desátou návštěvu senátora na Ukrajině. Podle serveru Ukrajinska pravda americký senátor v sobotu navštívil závod na výrobu dronů společnosti SkyFall.