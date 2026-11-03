Začala celodenní stávka veřejnoprávních médií
V úterý po půlnoci začala celodenní stávka pracovníků České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) proti koaličnímu návrhu na změnu financování veřejnoprávních médií. Od půlnoci uvádějí moderátoři zprávy na ČT24 oblečení v černém, čtou je z papíru a za nimi je pouze zhasnutý zpravodajský sál. Každou hodinu začínají prohlášením o stávce. Po zprávách následují pořady z archivu televize. Upravené je také vysílání ČRo Radiožurnál. Na budovách televize i rozhlasu se objevily transparenty s nápisy "Stávka", "Pro lidi, ne pro politiky" nebo "4:36 není konec, ale začátek".
Program ČT24, který je v omezeném režimu, informuje diváky o stávce neustále na liště v horní části obrazovky. "Děláme všechno pro to, abychom i budoucnu mohli poskytovat veřejnou službu v plném rozsahu a kvalitě," zní část prohlášení. Moderátoři zpráv v každou celou hodinu upozorňují, že se do stávky zapojila většina zaměstnanců. Zdůrazňují, že v případě mimořádných událostí je televize připravená zajistit nezbytné zpravodajské vysílání.
ČRo Radiožurnál také po půlnoci oznámil posluchačům, že kvůli stávce nahradí většinu programu hudba a reprízy. O stávce pak informoval i během noci a rána. Ve 04:00 zprávu o ní zařadil na začátek zpravodajské relace, například v 03:00 a v 05:00 pak na stávku posluchače upozornil po zprávách. "I v tomto upraveném programu uslyšíte každou celou hodinu zprávy a Zelenou vlnu. Nepřijdete tak o důležité aktuální informace," sdělil moderátor po ranních zprávách v pět hodin.
Rovněž třeba úvodní stránky zpravodajského webu ČRo iRozhlas.cz a webu ČT24 se zobrazují od půlnoci ve zjednodušené podobě a upozorňují čtenáře na stávku, kterou vyhlásila iniciativa zaměstnanců ČT a ČRo Veřejnoprávně. Během celého dne se stávka projeví v omezení živého vysílání na jednotlivých televizních kanálech i rozhlasových stanicích. Obě média neodvysílají některé pořady, omezí zpravodajství a poběží více repríz. Kromě toho stávkující a jejich podporovatelé svolali v řadě měst protestní shromáždění.
Celodenní stávku pracovníků ČT a ČRo vyhlásila iniciativa s podporou odborových organizací působících v obou médiích v reakci na projednávání návrhu zákona na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu. Záměr přiznává médiím veřejné služby výrazně méně peněz. Podle iniciativy by projednávaná změna ohrozila institucionální a ekonomickou nezávislost médií veřejné služby, jejich dlouhodobou stabilitu a schopnost plnit zákonem stanovené úkoly veřejné služby.
Premiér Andrej Babiš (ANO) důvody stávky odmítá. O omezení nezávislosti médií mu podle jeho slov nejde. Zrušení poplatků chce prosadit, protože je to součást programu, se kterým jeho hnutí vyhrálo volby. O nové podobě financování se podle něj povede diskuse ve Sněmovně.