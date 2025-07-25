Za zbití dvou dívek v centru Prahy dostal muž podmínku. A kurz zvládání agresivity a radu, ať nepije přes míru
Bývalého zaměstnance ministerstva spravedlnosti, který bezdůvodně napadl a zbil dvě dívky v centru Prahy, potrestal soud desetiměsíční podmínkou se čtyřletou zkušební dobou. Uložil mu také povinnost podrobit se vhodnému programu psychologického poradenství ke zvládání agresivity a vyhnout se nadměrnému požívání alkoholu. Trestní příkaz už nabyl právní moci. Ministerstvo muže propustilo poté, co policie informovala o jeho stíhání.
Jedenatřicetiletý muž napadl dvě dvacetileté dívky loni v listopadu ve Vodičkově ulici, když po návštěvě koncertu čekaly na taxi. Nejprve se s nimi s lahví vodky v ruce snažil navázat kontakt. Když mu daly najevo, že nemají zájem, sdělil jim, že ženy mají poslouchat, protože jsou podřadné. Poté se jich zeptal: "Víte, že bych vás tady mohl teď vypnout?" a bezprostředně poté na ně zaútočil.
Z kamerového záznamu vyplývá, že jednu z dívek udeřil do obličeje rukou, v níž držel lahev, a to tak silně, až se mladá žena sesunula k zemi. Kamarádka se ji pokusila bránit, ale i ji muž údery pěstí do obličeje srazil na zem. Poté si sebral lahev a odešel pryč. Obě ženy musely podle policistů vyhledat lékařské ošetření.
Za ublížení na zdraví a výtržnictví hrozily muži až tři roky vězení. Trestní příkaz vydal soud v červnu. Muž proti němu nepodal odpor, nemuselo se tak konat veřejné hlavní líčení a příkaz nabyl 19. července právní moci.
