12. 8. 2025

Z půl milionů Čechů v zahraničí se k sněmovním volbám zatím přihlásilo necelých 20 tisíc

K pondělí se v cizině přihlásilo ke sněmovním volbám 19.081 Čechů. Od 1. srpna jich tak na seznamech, které vedou zastupitelské úřady, přibylo zhruba 1500. Lhůta pro zápis, který umožní volit v říjnových sněmovních volbách za hranicemi osobně na zastupitelských úřadech a nově i korespondenční volbou, skončí v neděli 24. srpna. Po zavedení korespondenční formy hlasování, tedy od jara, přibylo na seznamech šest tisícovek zájemců o účast v hlasování o nových zákonodárcích. Aktuální počet zapsaných na dotaz ČTK sdělila Aneta Kovářová z oddělení komunikace ministerstva zahraničí. Už na začátku srpna vrchní ředitel právní a konzulární sekce ministerstva Martin Smolek uvedl, že se zřejmě nenaplní odhad 50.000 voličů v zahraničí. Zapsaných bylo tehdy 17.600.

Podle Smolka, politologů i části politiků bude zájem o hlasování korespondenční volnou pozvolný, podobně jako tomu bylo na Slovensku. Po jejím zavedení poprvé v roce 2006 hlasovalo poštou jen kolem 7000 Slováků, předloni jich už bylo na 58.000.

Při minulých sněmovních volbách před čtyřmi lety mohlo v zahraničí pouze na stovce zastupitelských úřadů vybírat poslance i s voličským průkazem z domovské obce zhruba 18.800 českých občanů, přičemž hlas odevzdalo zhruba 13.200 z nich. V předloňských prezidentských volbách mohlo v cizině hlasovat i s voličským průkazem na 28.700 Čechů, využilo toho 23.000 z nich. Podle odhadů ministerstva zahraničí žije v cizině zhruba 400.000 až 600.000 českých občanů.

Mohlo by vás zaujmout:

Voliče v zahraničí se strany snaží oslovovat. Z vládních partají vyrazil mimo Česko agitovat například předseda STAN Vít Rakušan. Z ANO, které schválení korespondenční volby bojkotovalo, zase Radek Vondráček. V případě velké účasti mohou hlasy ze zahraničí přinést změny v podobě jednotek mandátů. čtk, ft

Informační servis

