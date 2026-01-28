VZP letos zachrání některé menší pojišťovny. Podle vlády je tu nutnost, podle opozice pomáhání špatným hospodářům
Menší zdravotní pojišťovny si patrně přerozdělí 7,9 miliardy korun z peněz Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Předpokládá to novela ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO), kterou dnes podpořila v úvodním kole Sněmovna. Opozice zamezila schválení návrhu zrychleně už v prvním čtení. Posoudí jej zdravotnický výbor ve zkrácené 15denní lhůtě.
Převod má podle Vojtěcha zajistit stabilizaci a finanční rovnováhu systému veřejného zdravotního pojištění v letošním roce. Podle předsedkyně poslanců STAN Michaely Šebelové ale jde o nekoncepční krok. Šebelová podala veto na zrychlené schvalování předlohy za kluby ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09.
"Trvám na tom, že je to krádež za bílého dne," prohlásila Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS). Chápe, že některé zdravotní pojišťovny nejsou v dobré kondici. "My budeme dávat falešnou naději těm, kteří zjevně nehospodaří úplně nejlépe," uvedla. Podle místopředsedy dolní komory Jana Skopečka (ODS), ale také podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba jde o morální hazard. "Problém nezmizí, jenom se na chvilku schová," řekl Hřib.
Novela je podle Vojtěcha reakcí na rozkolísání systému zdravotního pojištění v posledních čtyřech letech zejména kvůli schodkovým úhradovým vyhláškám. "Několik zdravotních pojišťoven je skutečně na hraně platební neschopnosti," varoval Vojtěch, podle kterého jde o řešení jen pro letošní rok.
Částka, která se bude přesouvat mezi pojišťovnami, se odvíjí od zdravotního pojištění uprchlíků z Ukrajiny, vyplývá z důvodové zprávy. Za běžence před ruskou válkou na Ukrajině platí pojistné stát. U VZP má pojištění podle důvodové zprávy devět z deseti těchto Ukrajinců, přičemž čerpají významně méně péče než jiní lidé. VZP do konce loňského října vydělala ve skupině ukrajinských pojištěnců zhruba 10,5 miliardy korun a šestice ostatních pojišťoven dohromady asi 2,6 miliardy korun, stojí ve zdůvodnění.
Lidovec Tom Philipp ale řekl, že peníze od státu za ukrajinské klienty už byly podle zákonných pravidel přerozděleny. Za logické by pokládal dodatečné přerozdělení celkového zisku zdravotních pojišťoven z pojištění uprchlíků asi 13,1 miliardy korun.
Nyní se má rozdělit podle novely rozdíl mezi zisky VZP a zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. "Bez takového opatření je ohrožena již v krátkodobém horizontu splatnost poskytnutých hrazených zdravotních služeb vůči poskytovatelům," napsal Vojtěch. Potřebné zásadnější reformy systému veřejného zdravotního pojištění ke zvýšení jeho odolnosti a efektivity podle něho není možné činit v situaci, kdy hrozí ukončení činnosti několika zaměstnaneckých pojišťoven částečně i z důvodů, které nebyly schopny ovlivnit.
čtk, tb