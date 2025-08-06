Výbor italské vlády dal zelenou mostu, který spojí pevninu s ostrovem Sicílie
Italská vláda dala zelenou výstavbě mostu, který spojí italskou pevninu s ostrovem Sicílie. Přípravné práce by mohly začít už koncem léta a samotná výstavba by měla být zahájena příští rok, napsala dnes agentura AP. Most přes Messinskou úžinu by měl být nejdelším visutým mostem na světě.
Italské ministerstvo dopravy dnes oznámilo, že výstavbu mostu schválil meziresortní výbor dohlížející na strategické veřejné investice. Podle ministra dopravy Mattea Salviniho tento projekt v hodnotě 13,5 miliardy eur (asi 337 miliard Kč) přispěje i k rychlejšímu rozvoji regionů na jihu Itálie. O mostu, který by spojil Sicílii s jižním regionem Kalábrie, uvažovali už staří Římané. V novodobé historii vypsala první soutěž na tuto stavbu italská vláda v roce 1969, další vlády od projektu střídavě upouštěly či se k němu vracely. Současný kabinet premiérky Giorgie Meloniové schválil dekret o obnově projektu v březnu 2023, tedy několik měsíců po nástupu do úřadu.
Záměr postavit most přes Messinskou úžinu mnozí kritizovali kvůli nákladnosti i rizikům spojeným s tím, že oblast je v aktivní zóně zemětřesení. Protestovali také ekologové, podle nichž projekt poškodí krajinu a ekosystém. Podle AP podali ochránci životního prostředí také stížnost kvůli možnému dopadu na stěhovavé ptáky. Most přes Messinskou úžinu by měl být téměř 3,7 kilometru dlouhý a jeho střední rozpětí má měřit 3,3 kilometru, čímž překoná rekord rozpětí mostu 1915 Çanakkale přes průliv Dardanely v Turecku, které činý 2,02 km. Na mostě má být v každém směru silnice se třemi pruhy (včetně nouzového) a železniční trať. Kapacita má být až 6000 aut za hodinu a 200 vlaků denně.
Poslechněte si také Výtah Respektu:
Vyšší výdaje na obranu nutně neznamenají, že si občané připlatí. Do rozpočtu na NATO se vejde leccos
Výstavba mostu by mohla Itálii také pomoci splnit závazek v rámci NATO vydávat na obranu pět procent hrubého domácího produktu (HDP), neboť italská vláda chce podle AP projekt klasifikovat jako infrastrukturu související s obranou. Podle ní by byl strategickým koridorem i pro rychlé přesuny vojsk a vybavení na jižním křídle NATO.
čtk, maf