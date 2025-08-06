Volební komise zbavila prezidentské funkce bosenskosrbského vůdce Dodika
Ústřední volební komise v Sarajevu dnes v reakci na soudní verdikt z minulého týdne zbavila mandátu Milorada Dodika, prezidenta Republiky srbské (RS), jedné ze dvou entit tvořících stát Bosna a Hercegovina. Dodik může rozhodnutí komise napadnout. Právní moci nabyde až poté, co soud rozhodne o této případné žalobě. Informovala o tom dnes stanice N1. Dodik naznačil, že se rozhodnutím soudu řídit nebude.
Odvolací soud v Bosně v pátek Dodikovi potvrdil roční trest vězení a šestiletý zákaz výkonu politických funkcí za nerespektování rozhodnutí vysokého představitele pro Bosnu Christiana Schmidta, kterého mezinárodní společenství pověřilo dohledem nad plněním mírové dohody z roku 1995. Evropská unie s Británií vyzvaly k respektování rozsudku, zatímco Srbsko, Maďarsko a Rusko se postavily za Dodika.
Člen ústřední volební komise Suad Arnautović uvedl, že dnešní rozhodnutí nabyde právní moci až poté, co uplyne lhůta na odvolání, což může trvat až dva měsíce. Pokud bude Dodik skutečně zbaven funkce, do 90 dnů by se měly v RS konat nové prezidentské volby.
Dodik dnešní rozhodnutí volební komise označil za "další sra*ku ze Sarajeva" a naznačil, že se jím nebude řídit. "A co když odmítnu?" napsal na X.
Již dříve Dodik a jeho vládnoucí Svaz nezávislých sociálních demokratů (SNSD) vyzvali bosenskosrbskou opozici, aby se připojila k bojkotu případných předčasných voleb prezidenta RS.
Dodik, který v RS vládne od roku 2006, dlouhodobě kritizuje bosenské vnitřní uspořádání a zemi označuje za vězení. Jeho separatistická rétorika i praktické kroky vyvolaly mezi některými bosenskými politiky i mezinárodními představiteli obavy z možného rozpadu multietnické země. Ten by se podle mnohých neobešel bez nového krveprolití.
Od konce války je Bosna rozdělena na RS a muslimsko-chorvatskou Federaci Bosny a Hercegoviny. Každá z nich má vlastní vládu a parlament, spojují je jen některé centrální instituce. RS obývají převážně etničtí Srbové, přičemž její vedení v čele s Dodikem se netají snahou o odtržení.
čtk, maf