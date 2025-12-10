Vláda v demisi nebude přepracovávat návrh rozpočtu na příští rok
Vláda v demisi premiéra Petra Fialy (ODS) nebude přepracovávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Nedává to smysl, když v pondělí 15. prosince nastoupí vláda ANO, SPD a Motoristů, řekl novinářům při příchodu na poslední jednání Fialovy vlády ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Rozpočet vrátila kabinetu nová sněmovní většina, chybí v něm podle ní zhruba 96 miliard korun. Končící vláda to odmítá.
Kabinet dostal od poslanců na přepracování rozpočtu čas do 17. prosince. Už minulý týden ministři oznámili, že v tomto termínu upravenou verzi rozpočtu poslancům pošlou, pokud budou ještě u moci. Pražský hrad v úterý oznámil, že prezident Petr Pavel jmenuje nový kabinet Andreje Babiše (ANO) 15. prosince. "Jasně jsme řekli, že pokud bude vláda Petra Fialy ještě 17. prosince, přepracovaný rozpočet pošleme. Vzhledem k tomu, že budeme vystřídáni 15. prosince, tak to nedává smysl," uvedl Hladík.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) řekl, že rozpočet je nástrojem k uplatňování politiky vlády, která nese zodpovědnost za to, kam země směřuje. "Představitelé nové vlády sami říkají, že musí připravit vlastní rozpočet a někteří řekli, že už ho mají," uvedl. Také podle něj by tedy nedávalo smysl, aby rozpočet přepracovávali ministři v demisi těsně před svým odchodem.
Končící vláda původně navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu jaderné elektrárny Dukovany, pro které platí výjimka z rozpočtových pravidel. Sněmovna hlasy nové koalice návrh rozpočtu odmítla.
S nastupující vládou se Fialovi ministři dlouho také přeli o to, zda by měli poslat návrh rozpočtu i nové Sněmovně, protože původně ho dostala dosluhující dolní komora. Nakonec ho poslanci po ustavení Sněmovny od kabinetu dostali.