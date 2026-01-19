Vláda schválila obměnu svých zástupců ve správní radě VZP
Koaliční kabinet schválil změnu v sestavě desíti zástupců vlády ve správní radě Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP). Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to oznámil na síti X. Končí v ní podle návrhu resortu mimo jiné její dosavadní místopředseda Miroslav Kalousek (dříve TOP 09).
Vojtěch ale před jednáním vlády nevyloučil, že Kalousek v radě bude dál jako nominant Sněmovny. "Oficiální informaci nemám, uvidíme, jak se bude hlasovat ve Sněmovně. Teď navrhujeme deset členů za vládu," uvedl ministr k informacím o záměru Motoristů Kalouska ve sněmovní volbě podpořit. Cílem obměny je podle Vojtěcha zajistit odborné a stabilní vedení největší zdravotní pojišťovně. "Chci, aby VZP byla řízena profesionálně a odpovědně vůči pacientům i plátcům," napsal na X.
Nově v radě budou za vládu náměstci ministra Karla Maříková (SPD) nebo Ladislav Švec. Správní radu největší zdravotní pojišťovny, která hospodaří ročně s více než 341 miliardami korun, tvoří vedle deseti členů jmenovaných vládou dalších 20 volených Poslaneckou sněmovnou. Ta by se volbou měla zabývat do konce ledna, kdy současné radě končí mandát.
Složení orgánů pojišťoven se obměňuje po volbách pravidelně. V radě skončí vedle zástupců nyní opozičních stran také náměstek bývalého ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) Jakub Dvořáček nebo lékař Radek Černý (ODS). K 20. lednu skončí také dlouholetý vrchní ředitel legislativní sekce ministerstva zdravotnictví Radek Policar, jehož sekce ke konci loňského roku zanikla. Úřad místo něj zřídil sekci centrálních agend, kam kromě legislativy spadají i přímo řízené organizace nebo elektronizace zdravotnictví. Pozice jejího šéfa zatím obsazená není.
Zůstat ve správní radě VZP mají naopak další úředníci MZ Jan Zapletal je vrchním ředitelem sekce zdravotního pojištění a evropských fondů, Adam Ander ředitelem odboru dohledu nad zdravotním pojištěním a Tomáš Troch šéfem odboru regulace cen a úhrad.
Kromě náměstků ministra Maříkové a Švece budou v raděě působit také bývalý náměstek ředitele VZP David Šmehlík, bývalý vedoucí Vojtěchova kabinetu Petr Jarema nebo dřívější rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. Tereza Pavlíčková působila jako vedoucí oddělení interního auditu MZd a Karel Tyll jako vrchní ředitel sekce veřejných rozpočtů na ministerstvu financí.
Premiér Andrej Babiš (ANO) minulý týden řekl, že o pokračování Kalouska, kterého navrhují Motoristé sobě, chce s koaličním partnerem ještě debatovat. Nelíbí se mu ani nominace ODS, která chce do správní rady bývalého ministra financí Zbyňka Stanjuru.
Členové orgánů zdravotních pojišťoven dostávají měsíční odměnu, její výši schvalují sami a není veřejná. Podle dřívějších informací serveru iDNES.cz pobírá předseda při účasti na jednáních asi 37.000 korun měsíčně, místopředseda 31.000 korun a členové 23.000 korun.
Veřejné zdravotní pojištění, ve kterém kromě největší VZP působí dalších šest menších pojišťoven, by letos mělo hospodařit s více než 563 miliardami korun. MZd ve vyhlášce naplánovalo stejně jako v předchozích pěti letech deficit, takže pojišťovny budou muset využít rezervy z předchozích let. Podle předchozího vedení úřadu bude schodek asi 15,5 miliardy korun, podle Vojtěcha až 20 miliard.
Vláda v prosinci schválila převod 7,9 miliardy korun z rezerv VZP menším pojišťovnám, z nichž některé mají finanční potíže. Suma, která se bude přesouvat, se odvíjí od zdravotního pojištění uprchlíků z Ukrajiny. Čerpali zdravotní péči za méně peněz, než za ně stát VZP zaplatil, a peníze tak zůstaly pojišťovně. Návrh musí schválit Parlament a podepsat prezident, podle Vojtěcha ideálně do konce března.