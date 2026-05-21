Víc než polovině Čechů vadí sudetští Němci v Brně. Hlavně starším. Mladí lidé s tím problém nemají
Více než polovina lidí nepovažuje za správné, aby se v Brně konal sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), přičemž se postoj výrazně liší s věkem. Vyplývá to z průzkumu Medianu pro Radiožurnál, který dnes zveřejnil web iROZHLAS.cz. Proti jsou především starší lidé, naopak mezi mladými do 24 let se sjezdem souhlasí 68 procent dotázaných. Sjezd začne v pátek a potrvá do pondělí. Je to poprvé, co se uskuteční v Česku.
Potomky sudetských Němců, kteří museli české země opustit po druhé světové válce, pozvali organizátoři festivalu Meeting Brno. Sněmovna se hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Česku a vyzvala ke zrušení akce, pořadatelé program zrušit odmítli. "Sněmovna si to nepřeje, nicméně my jsme svobodná země, jsme občanská společnost ve sjednocené Evropě a dovolili jsme si jako český spolek pozvat německý spolek ke společným gestům piety, smíření, osvěty a také radosti z nového přátelství," řekl spoluzakladatel festivalu Meeting Brno David Macek.
Průzkum uvádí, že mladí lidé jsou ke sjezdu tolerantnější. "Respondenty ve věku 25 až 44 let už tato otázka rozděluje na dvě poloviny," uvedl analytik Medianu Vojtěch Dufek. U lidí nad 45 let pak převažuje počet těch, kteří sjezd nepovažují za správný. "Negativní postoj nejčastěji zastávají starší respondenti ve věku 75 let a více, z nichž 69 procent sjezd nepovažuje za správný," doplnil Dufek. Celkově pořádání sjezdu v Brně podle průzkumu nepovažuje za správné 57 procent Čechů, naopak 43 procent lidí s ním souhlasí.
Necelé dvě pětiny lidí se domnívají, že konání sjezdu nijak neovlivní česko-německé vztahy. Necelá pětina si myslí, že to bude mít negativní vliv, podle 18 procent dotázaných bude vliv naopak pozitivní. Čtvrtina odpověděla, že neví. Postoje se liší podle politických preferencí. Zatímco zhruba třetina voličů koalice Spolu vidí ve sjezdu pozitivní dopady, negativních dopadů se obává 46 procent voličů SPD.
Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 18. květnem a zúčastnilo se ho 1023 dospělých.
V Brně se kvůli sjezdu očekávají protesty. Na veřejný pořádek budou dohlížet desítky policistů.
čtk, tb