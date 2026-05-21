Poroste se méně, říká Evropská komise o Česku i celé Unii. Kvůli válce s Íránem
Evropská komise (EK) zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle ní zvýší o 1,8 procenta, uvedla dnes komise v jarní ekonomické prognóze. V předchozím listopadovém výhledu unijní exekutiva počítala pro letošek s růstem o 1,9 procenta. V příštím roce potom růst českého HDP podle EK zrychlí na 2,4 procenta. Loni česká ekonomika rostla o 2,6 procenta.
Růst spotřebitelských cen zrychlí z 2,3 procenta v loňském roce na letošních 2,7 procenta a 2,8 procenta v roce 2027, což EK přičítá zejména energetickému šoku. Cílem České národní banky je dvouprocentní inflace.
Hlavním tahounem růstu ekonomiky zůstává domácí poptávka, zejména spotřeba domácností, kterou podporuje růst reálných mezd a postupný pokles míry úspor. Spotřeba domácností v roce 2025 poprvé překonala úroveň před pandemií covidu-19 a v následujících letech by měla růst tempem těsně pod třemi procenty.
Trh práce zůstává napjatý, přestože se očekává mírný nárůst nezaměstnanosti z 2,8 procenta v roce 2025 na 3,2 procenta v roce 2027. I tak ale bude tuzemská nezaměstnanost jedna z nejnižších v EU. Deficit veřejných financí se zvýší z loňských 2,1 procenta HDP na letošních 2,8 procenta a 2,9 procenta HDP v roce 2027, pokud se nezmění politická opatření.
Export poroste díky obranným výdajům klíčových obchodních partnerů, ale negativně jej ovlivní americká cla, vysoké ceny energií a celková globální nejistota. Vývoj v mezinárodním obchodě nadále představuje pro českou ekonomiku výrazné riziko.
K pozitivnímu hospodářskému vývoji přispějí investice, a to díky efektivnějšímu čerpání fondů EU, oživení rezidenční výstavby a vyšší domácí i zahraniční poptávce v průmyslu.
Svůj letošní výhled v květnu zhoršila také Česká národní banka (ČNB). HDP podle něj vzroste o 2,5 procenta, předchozí predikce z února čekala růst 2,9 procenta. Příští rok podle centrální banky hospodářský růst zrychlí na 2,7 procenta. I v tomto případě ho ale ČNB revidovala na nižší hodnotu, protože v únoru předpokládala zvýšení HDP v příštím roce o 2,9 procenta.
I přes zhoršení výhledu zůstává ČNB optimističtější než ministerstvo financí. To ve své dubnové predikci předpokládá letošní růst HDP 2,1 procenta a v příštím roce 2,4 procenta.
Prognóza Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) počítá s růstem o 2,6 procenta. Pokud by se ale prodlužovala válka proti Íránu, vzroste letos český HDP podle SP ČR pouze o 2,2 procenta. Ještě výraznější dopad by prodloužený konflikt s Íránem podle prognózy SP ČR měl na hospodářský výkon v příštím roce, kdy by HDP vzrostl pouze o 1,4 procenta místo o 2,3 procenta a inflace by dosáhla 4,2 procenta namísto 2,7 procenta.
čtk, tb