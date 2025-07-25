V Praze bude sídlit jeden z kontingentů unijní pohraniční stráže

Křehká kontrola
Reportáž z pobřeží a kanceláří, kde se chrání evropská hranice
V Praze bude od příštího roku sídlit vedení jednoho z kontingentů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Bude řídit činnost stovek policistů agentury působících zejména na letištích v deseti zemích, které nemají vnější pozemní hranici s nečlenskými státy EU. Kontingent vznikl letos v lednu, jeho vedení je v českém hlavním městě zatím dočasně. Po dnešním slavnostním ceremoniálu to novinářům řekl koordinátor Národního kontaktního bodu Frontexu Jiří Perníček.
Cílem zavedení sídla v Česku je přenést řízení z centrály v polské Varšavě do regionů. Kontingentů je sedm, každý s vedením v jiném městě. Šestý kontingent s řízením v Praze zahrnuje vedle policistů z Česka také jejich kolegy z Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska a Nizozemí.
čtk, tb