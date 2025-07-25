0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Ukaž, na jaké straně jsi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
25. 7. 2025

V Praze bude sídlit jeden z kontingentů unijní pohraniční stráže

V Praze bude od příštího roku sídlit vedení jednoho z kontingentů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex). Bude řídit činnost stovek policistů agentury působících zejména na letištích v deseti zemích, které nemají vnější pozemní hranici s nečlenskými státy EU. Kontingent vznikl letos v lednu, jeho vedení je v českém hlavním městě zatím dočasně. Po dnešním slavnostním ceremoniálu to novinářům řekl koordinátor Národního kontaktního bodu Frontexu Jiří Perníček.

Mohlo by vás zaujmout:

Cílem zavedení sídla v Česku je přenést řízení z centrály v polské Varšavě do regionů. Kontingentů je sedm, každý s vedením v jiném městě. Šestý kontingent s řízením v Praze zahrnuje vedle policistů z Česka také jejich kolegy z Belgie, Švýcarska, Německa, Dánska, Francie, Irska, Islandu, Lucemburska a Nizozemí.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy