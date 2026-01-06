V Paříži se sejdou lídři zemí koalice ochotných, Česko poprvé zastupuje Babiš
Lídři zemí takzvané koalice ochotných se v úterý odpoledne sejdou v Paříži, aby jednali mimo jiné o bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu a o poválečné rekonstrukci a obnově země, která se brání ruské invazi. Za Česko se schůzky poprvé zúčastní premiér Andrej Babiš.
Koalice ochotných je označení pro evropské země podporující Ukrajinu v konfliktu s Ruskem. Součástí této iniciativy je kromě více než 30 zemí také Česko, které se za vlády bývalého premiéra Petra Fialy aktivně účastnilo společných jednání těchto států. Babiš, který je premiérem od prosince, je zatím ve svých vyjádřeních směrem ke koalici ochotných zdrženlivý. "Jsem zvědav, co se tam bude řešit a jak, jestli něco konkrétně se bude řešit. Jestli nebude fotečka, projevy a nebude výsledek," řekl v pondělí po jednání vlády.
V sobotu jednali v Kyjevě bezpečnostní poradci zastupující země koalice ochotných. Zúčastnili se zástupci 15 států včetně Británie, Francie a Německa, stejně jako NATO a Evropské unie. Podle ukrajinského vládního zdroje agentury AFP se na dálku připojil i americký zmocněnec Steve Witkoff. čtk