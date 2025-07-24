Ukrajina si s Ruskem vymění přes dva tisíce zajatců, mluvilo se o i schůzce Zelenského a Putina
Rusko a Ukrajina se dohodly na výměně nejméně 1200 zajatců z každé strany, řekl podle státní agentury TASS vedoucí ruské delegace na přímých rusko-ukrajinských rozhovorech Vladimir Medinskij. Podle AFP ruská stana také nabídla, že předá těla 3000 padlých ukrajinských vojáků.
Ukrajina na včerejším jednání v Istanbulu navrhla ruské delegaci uspořádat schůzku prezidentů obou bojujících zemí Volodymyra Zelenského a Vladimira Putina do konce srpna, uvedl podle agentury Reuters vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov. Prohlásil také, že Ukrajina je připravena k okamžitému příměří. Šéf ruských vyjednavačů Vladimir Medinskij řekl, že ruská strana navrhla Ukrajině, aby zvážila návrh na vyhlášení několika krátkých příměří. Ruská strana podle ruských agentur označila za hlavní výsledek přímých rozhovorů další dohodu o výměně válečných zajatců, jakož i civilistů. Třetí kolo jednání dnes večer podle médií netrvalo ani hodinu.
čtk, tb