Ukrajina a Unie chtějí Američanům předložit svůj mírový plán
Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit Spojeným státům mírový plán, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters ujistil, že Ukrajina čelící ruské invazi je oddána skutečnému míru, ale dodal, že vše závisí na tom, zda Rusko je ochotno ukončit válku.
Zelenskyj se dnes v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a papežem Lvem XIV. Dříve v Bruselu jednal šéfkou Evropské komise a předsedou Evropské rady a v pondělí se v Londýně setkal s britským premiérem, francouzským prezidentem a německým kancléřem.
čtk, tb