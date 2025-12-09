0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Miliardář Tykač vyráží do boje
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 16:41

Ukrajina a Unie chtějí Američanům předložit svůj mírový plán

Ukrajina a Evropa jsou připraveny předložit Spojeným státům mírový plán, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Podle agentury Reuters ujistil, že Ukrajina čelící ruské invazi je oddána skutečnému míru, ale dodal, že vše závisí na tom, zda Rusko je ochotno ukončit válku.

Zelenskyj se dnes v Římě setkal s italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a papežem Lvem XIV. Dříve v Bruselu jednal šéfkou Evropské komise a předsedou Evropské rady a v pondělí se v Londýně setkal s britským premiérem, francouzským prezidentem a německým kancléřem.

čtk, tb

↓ INZERCE

Informační servis

Zobrazit starší zprávy