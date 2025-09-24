Učitelům se zvednou platy o sedm procent, asistentům o 2000 korun. Odbory se dohodly s ministrem Bekem
Učitelům se od ledna zvýší platové tarify o sedm procent. Asistentům pedagogů a dalším pedagogům s nižší odborností by se měly zvednout o pevnou částku 2000 korun. Dohodly se na tom školské odbory s ministrem školství Mikulášem Bekem (STAN). ČTK to dnes řekl předák školských odborů František Dobšík. Upřesnil, že 2000 korun navíc by měli dostat školští pracovníci do sedmé platové třídy, sedm procent pak od osmé platové třídy.
Pro nepedagogické síly jako kuchařky, školníky, administrativní síly či technický personál odboráři chtějí vyjednat růst tarifních platů o devět procent. Jednání s vládou o přidání budou ještě pokračovat.
čtk, tb