Trumpova vláda ukončí zásah ICE v Minnesotě
Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa ukončí zásah Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minnesotě. Dnes to podle agentury AP prohlásil Trumpův zmocněnec pro ochranu hranic Tom Homan. Operace zaměřená na nelegální migraci vedla k masovému zadržování lidí, rozsáhlým protestům a ke smrti dvou osob, které zastřelili federální agenti. Demokratický guvernér Minnesoty Tim Walz již v úterý řekl, že očekává ukončení zátahu v řádu dní.
"Výsledkem našeho úsilí zde je to, že Minnesota už není takovým útočištěm pro zločince," řekl Homan na tiskové konferenci. "Navrhnul jsem, aby tato operace skončila, a prezident Trump souhlasil," poznamenal.
Zásah federálních agentů ICE v Minnesotě, která sousedí s Kanadou, proti migrantům bez dokladů začal loni v prosinci. Operaci vláda označovala za dosud největší protiimigrační akci. Homan už počátkem února oznámil stažení části agentů, což zdůvodnil zlepšením spolupráce s tamními úřady při zadržování migrantů.
Federální zásah v Minnesotě ale vyvolal značné kontroverze. Ve státě vypukly rozsáhlé protesty proti imigračním agentům poté, co příslušník ICE 7. ledna na ulici v Minneapolisu zastřelil 37letou matku tří dětí Renée Goodovou za volantem jejího vozu. Federální agenti následně v Minneapolisu 24. ledna zastřelili stejně starého Alexe Prettiho. Muže, který nekladl odpor, zabili agent Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP) a příslušník americké pohraniční stráže (USBP). USBP spadá pod CBP. Oba zastřelení byli američtí občané.
Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová po těchto incidentech oznámila, že všichni agenti ICE v terénu v Minneapolisu budou neprodleně vybaveni kamerami na těle. Nařízení nosit kamery dostali i příslušníci dalších bezpečnostních složek podléhajících ministerstvu vnitřní bezpečnosti, tedy i zaměstnanci CBP.
čtk, tb