Indie si koupí francouzské stíhačky Rafale. Pár týdnů po podpisu průlomové obchodní dohody s EU
Indické ministerstvo obrany dnes schválilo nákup vojenského vybavení včetně nových francouzských stíhacích letounů Rafale. Informovala o tom agentura AFP.
"Nové akvizice posílí schopnost provádět vzdušné mise v celém spektru konfliktů a výrazně zlepší odstrašující schopnosti indických vzdušných sil," uvedlo indické ministerstvo v prohlášení, které citovala agentura AFP.
Nákup francouzských stíhaček byl schválen před návštěvou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který přiletí do Indie příští týden. Během třídenní návštěvy, která začne 17. února, bude mimo jiné jednat s indickým premiérem Naréndrou Módím o posilování bilaterální spolupráce v různých oblastech.
čtk, tb