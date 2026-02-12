Soud mezi BBC a Trumpem, který po stanici chce 10 miliard dolarů pro údajnou pomluvu, se bude konat za rok
Federální soud ve Spojených státech stanovil na únor 2027 dvoutýdenní proces, ve kterém americký prezident Donald Trump žaluje za pomluvu britskou veřejnoprávní vysílací společnost BBC a žádá deset miliard dolarů (204 miliard Kč). Dnes o tom informovala agentura Reuters. Stanice BBC se snaží o zamítnutí žaloby.
Trump loni v prosinci zažaloval BBC kvůli sestříhanému záznamu svého projevu z 6. ledna 2021, který vyvolával dojem, že vyzýval své příznivce k útoku na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Americký prezident po britské stanici žádá pět miliard dolarů za každý ze dvou bodů žaloby, a to za pomluvu a za porušení zákona státu Florida, který zakazuje klamavé a nekalé obchodní praktiky.
U federálního soudu na Floridě se BBC pokusila zastavit nynější procesní fázi, kdy si obě strany sporu vyměňují důkazy a dokumenty týkající se případu. BBC v žádosti podané v lednu argumentovala tím, že do 17. března plánuje navrhnout zastavení celého případu, proto by soud měl výměnu důkazů pozastavit do té doby, než o této věci rozhodne.
Soud na Floridě dnes ale žádost BBC odmítl a zároveň oznámil, že pro proces stanovuje dva týdny v únoru 2027.
BBC se Trumpovi omluvila za způsob editace dokumentu, přiznala redakční chybu a uznala, že úpravou vznikl mylný dojem, že prezident přímo vyzval k násilným akcím. Po kritice kvůli upravenému projevu rezignovali generální ředitel BBC Tim Davie a šéfka zpravodajství Deborah Turnessová. Stanice zároveň uvedla, že neexistuje právní základ pro podání žaloby, a odmítla požadavek na finanční náhradu.
čtk, tb