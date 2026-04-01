Trump tvrdí, že íránské vedení požádalo Spojené státy o příměří
Íránské vedení požádalo Spojené státy o příměří, uvedl na své sociální síti americký prezident Donald Trump. Jednání o příměří přitom podmínil otevřením pro přepravu ropy klíčového Hormuzského průlivu. Americký prezident by měl v noci na čtvrtek SELČ vystoupit s projevem k národu o válce s Íránem.
"Prezident nového íránského režimu, který je mnohem méně radikální a mnohem inteligentnější než jeho předchůdci, právě požádal Spojené státy americké o příměří! Budeme o tom uvažovat, až bude Hormuzský průliv otevřený, volný a bezpečný," uvedl na své síti Truth Social Trump.
Prezidentem Íránu je Masúd Pezeškján, ve funkci je už od roku 2024. Íránský nejvyšší duchovní vůdce je Modžtaba Chameneí, který ve funkci nahradil svého otce Alího Chameneího, jenž byl zabit na začátku americko-izraelských úderů na konci února. Experti přitom upozorňují, že nový lídr je zřejmě radikálnější než jeho otec a také na skutečnost, že byl při úderu zraněn a zabiti byli i další členové jeho rodiny. O kterém z íránských lídrů Trump v příspěvku psal, tak není zcela jasné.
Trump zároveň pohrozil Íránu dalšími údery, dokud Hormuzský průliv nebude plně otevřen. "Do té doby Írán budeme bombardovat do zapomnění, nebo, jak se říká, zpátky do doby kamenné!!!," dodal Trump.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Íránci zároveň výrazně omezují plavbu Hormuzským průlivem, který leží na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka tak dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.
čtk, tb