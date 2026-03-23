Trump odkládá ultimátum. Vedeme s Íránem dobré rozhovory, řekl. Teherán informace o jednání odmítá
Íránská agentura Fars s odkazem na svůj zdroj tvrdí, že Írán nejedná přímo ani nepřímo se Spojenými státy. Uvedla to poté, co americký prezident Donald Trump na své sociální síti napsal, že USA měly s Teheránem dobré rozhovory a zdůvodnil tím pětidenní odklad útoků na íránské elektrárny a energetickou infrastrukturu. Íránské ministerstvo zahraničí ovšem podle jiné íránské agentury Mehr uvedlo, že existují iniciativy směřující ke zmírnění konfliktu.
Íránská oficiální média Trumpovo oznámení interpretují tak, že Spojené státy pozastavily své záměry pod dojmem hrozící íránské odvety. Teherán uvedl, že v případě úderů na svou energetickou infrastrukturu zaútočí na elektrárny v celém arabském regionu. Na seznamu zařízení, na které by Írán mohl udeřit, je podle agentury Fars také jaderná elektrárna ve Spojených arabských emirátech.
Trump po pondělním poledni evropského času na internetu napsal, že pětidenní odklad je podmíněný úspěchem jednání s Íránem. Rozhovory s Teheránem označil Trump za "velmi dobré a produktivní".
Íránská oficiální média, která informují v souladu s přáním vlády a oficiálních složek, rozhovory nepotvrdila. Zdroj agentury Fars uvedl, že mezi Teheránem a Washingtonem nejsou žádná přímá či nepřímá jednání. Podle agentury Mehr íránské ministerstvo zahraničí uvedlo, že existují iniciativy na zmírnění konfliktu. Ministerstvo se domnívá, že cílem Trumpova kroku je dosáhnout snížení cen ropy, aby mohl pokračovat s vojenským tažením proti Íránu.
Írán čelí úderům Izraele a Spojených států od konce února. Teherán vojensky reaguje a jeho rakety a drony zasahují okolní státy, kde se nachází americké základny. Vedle toho výrazně omezuje plavbu Hormuzským průlivem, který je na klíčové trase pro export ropy z Perského zálivu. Válka dopadá na ceny ropy na mezinárodních trzích a také na cestovní ruch a leteckou dopravu v oblasti.