Trump bude s Putinem v Číně jednat samostatně, poprvé od loňského srpna
Americký prezident Donald Trump bude na summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství v jihočínském Šen-čenu jednat se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem samostatně. Setkání se podle amerického úředníka uskuteční ve čtvrtek, na kdy je naplánovaná také trojstranná schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Půjde o první bilaterální schůzku Trumpa s Putinem od loňského srpnového summitu na Aljašce, kde se jim nepodařilo dosáhnout dohody ohledně Ukrajiny. Ta čelí od února 2022 ruské vojenské invazi.
Trump z Filipín přiletěl do Šen-čenu na dvoudenní summit. Šéfa Bílého domu na letišti osobně přivítal čínský prezident a opětoval tím gesto, které Trump učinil při Siho zářijové návštěvě Washingtonu. Putin si s Trumpem potřásl rukou a vyměnil pozdrav ve středu večer místního času před skupinovou fotografií lídrů.
Americký prezident plánuje se svým ruským a čínským protějškem jednat o omezení jaderných zbraní i ukončení války na Ukrajině. Analytici neočekávají žádný zásadní průlom, a to navzdory bezprecedentnímu charakteru tohoto setkání. Trumpovi poradci přitom před cestou novinářům řekli, že válka nebude na pořadu jednání. Sám prezident ale v úterý prohlásil, že smrt desítek tisíc ruských vojáků každý měsíc vytvořila příležitost k vyřešení konfliktu.
Trump před zahájením svého druhého volebního období loni v lednu sliboval, že konflikt ukončí do 24 hodin, dosud ale nenastal zásadní průlom.
Ruští, ukrajinští a američtí představitelé také minulý týden v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech poprvé po devíti měsících vedli jednání zaměřené na ukončení války. Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner se poté v Moskvě setkali s Putinem a v Dublinu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Následně uvedli, že dalšího kola rozhovorů se zúčastní i evropští zástupci.