0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16:17

Tlačenice o Rakušana, ale zatím jen mezi reportéry ve starostenském štábu

Do štábu dorazil předseda Starostů Vít Rakušan, který vzbudil u novinářů tak velké pozdvižení, že se v hloučku kolem něj začali postrkovat a pár jich málem spadlo. Ale nakonec to dobře dopadlo a Rakušan pouze v krátkém prohlášení poděkoval všem voličům a pochválil vysokou volební účast, zvlášť potom ocenil ty, kteří dali svůj hlas právě Starostům. Průběžné výsledky ale nechtěl komentovat s tím, že možnost klást otázky novináři dostanou až později odpoledne.

dp

↓ INZERCE