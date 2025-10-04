Tlačenice o Rakušana, ale zatím jen mezi reportéry ve starostenském štábu
Do štábu dorazil předseda Starostů Vít Rakušan, který vzbudil u novinářů tak velké pozdvižení, že se v hloučku kolem něj začali postrkovat a pár jich málem spadlo. Ale nakonec to dobře dopadlo a Rakušan pouze v krátkém prohlášení poděkoval všem voličům a pochválil vysokou volební účast, zvlášť potom ocenil ty, kteří dali svůj hlas právě Starostům. Průběžné výsledky ale nechtěl komentovat s tím, že možnost klást otázky novináři dostanou až později odpoledne.
dp