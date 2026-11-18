Temu odmítá tvrzení Bruselu, že nedělá dost proti prodeji nelegálních produktů
Čínský internetový obchod Temu nesouhlasí s předběžným zjištěním Evropské komise, podle nějž nezavedl dostatečná opatření ke snížení rizik prodeje nelegálních produktů na své platformě. Podle unijní exekutivy obchod porušuje nařízení EU o digitálních službách.
"Společnost Temu významně investuje do infrastruktury pro zajištění souladu s předpisy a do odborných kapacit a zavádí soubor kontrolních opatření, která účinně zmírňují rizika spojená s nelegálními výrobky, přičemž výskyt problematických výrobků zůstává trvale nízký," uvedla společnost v prohlášení.
"Předběžná zjištění pečlivě posoudíme a důkladně na ně odpovíme. Zároveň budeme pokračovat v konstruktivním dialogu s komisí. Věříme, že dosáhneme smírného řešení této záležitosti, které plně zohlední zbývající obavy komise," dodala mluvčí společnosti Zofia Markiewicz.
Společnost má nyní možnost předložit argumenty na svou obranu. Pokud se problém nevyřeší a předběžná zjištění EK se potvrdí, může úřad firmě uložit pokutu až do šesti procent jejích ročních tržeb. Unijní nařízení o digitálních službách nařizuje, aby velké on-line platformy vyvíjely větší úsilí v boji proti nelegálnímu a škodlivému obsahu.
"Komise předběžně shledala, že Temu sice zavedlo kontrolní mechanismy, ty však dostatečně nezkoumají, zda produkty splňují bezpečnostní požadavky EU," napsala EK v úterní tiskové zprávě. "Temu po prodejcích požaduje zkušební protokol pouze u zlomku produktů. A i v případě vyžádání ho často nekontroluje," dodala.
Komise už v květnu vyměřila firmě Temu za porušení DSA pokutu 200 milionů eur (téměř pět miliard Kč). Uvedla tehdy, že firma nedokázala řádně identifikovat, analyzovat a posoudit rizika spojená s nabídkou nelegálních produktů na své platformě a z toho vyplývající škody pro spotřebitele v EU. Minulý měsíc pak EK oznámila, že přijala akční plán Temu, jehož cílem je napravit porušení DSA.