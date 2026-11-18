Hlaváč: Urychlení výstavby protibalistické obrany závisí na penězích
Urychlení budování české protibalistické obrany před rokem 2030 je podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče možné, záležet však bude na dodacích lhůtách výrobců a na zvýšení obranného rozpočtu.
Armáda chce nejprve vybudovat nižší vrstvu protibalistické obrany, do budoucna zvažuje i systémy schopné zachycovat balistické rakety ve vyšších vrstvách. Hlaváč to řekl českým novinářům na závěr pracovní návštěvy Izraele, kde doprovázel premiéra Andreje Babiše a kde se seznámil s možnostmi izraelského obranného průmyslu.
"Reálné to je. Záležet však bude na tom, zda budou potenciální dodavatelé schopni systémy dodat v požadovaném termínu. Zároveň si to vyžádá navýšení rozpočtu armády," uvedl Hlaváč k možnosti vybudování protibalistické obrany před rokem 2030.
Dodací lhůty systémů pro nižší vrstvu protibalistické obrany se podle Hlaváče mohou pohybovat řádově kolem tří let, záležet však bude na možnostech dodavatelů. "Pokud bychom se rozhodli pořizovat zmiňované systémy protibalistické obrany, jednání bychom mohli zahájit počátkem příštího roku," dodal.
Prioritou armády zůstává dokončení vícevrstvé protivzdušné obrany, jejíž základ tvoří izraelské systémy Spyder. Zavedení čtyř pořízených baterií chce armáda dokončit ještě letos. Hlaváč očekává, že na začátku příštího roku bude podepsána další část smlouvy na pořízení dalších systémů Spyder All-in-One. Následovat má budování protibalistické obrany, která má přispět k plnění aliančních závazků i k ochraně českého území.
Česká delegace se v Izraeli seznámila mimo jiné s možnostmi místních výrobců protiraketových systémů. Hlaváč uvedl, že například systém Arrow 3 zajišťuje ochranu ve vyšší vrstvě protibalistické obrany a mohl by do budoucna představovat její další rozšíření. Armáda však podle něj zatím neupřednostňuje konkrétní řešení. Před dvěma týdny jednala také s evropskou společností Leonardo, která nabízí vlastní systém.
"Nyní posoudíme všechny systémy a vyhodnotíme, které jsou pro nás nejvýhodnější. Následně předložíme vládě doporučení," řekl Hlaváč. Armáda má podle něj již připravenou variantu plánu na budování protibalistické obrany, kterou chce nejprve představit vládě na jednání Bezpečnostní rady státu. Její součástí je také předběžný odhad nákladů, konkrétní částku však generál sdělit nechtěl. Konečná cena bude záviset také na jednáních s dodavateli.
Premiér Andrej Babiš při nynější návštěvě Izraele uvedl, že by chtěl vybudování protibalistické obrany urychlit, ideálně ještě před rokem 2030. Současná armádní koncepce počítá s rozvojem těchto schopností v pozdějším období.