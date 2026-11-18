STAN, Spolu a Praha sobě podepíší koaliční smlouvu o spolupráci na magistrátu
Praha 18. listopadu (ČTK) - Hnutí STAN, Spolu (ODS, TOP 09) a Praha sobě dnes dopoledne podepíší koaliční smlouvu o spolupráci na pražském magistrátu. Primátorem se stane lídr vítězného STAN Petr Hlaváček, rada bude mít 11 členů. Zvoleni by měli být ve čtvrtek, kdy bude pokračovat ustavující zastupitelstvo přerušené 5. listopadu. Koalice bude mít v 65členném zastupitelstvu pohodlnou většinu 47 hlasů.
Na podpis smlouvy naváže tisková konference, kde strany představí své kandidáty do rady a oblasti, za které budou zodpovídat. V jedenáctičlenné radě města bude mít STAN pět členů včetně primátora, Spolu čtyři a Praha sobě dva.
Server iDNES.cz minulý týden uvedl, že Hlaváček by měl mít jako primátor na starosti územní rozvoj. Pavel Dobeš má mít na starosti smart cities, zahraniční spolupráci, inovace a energetiku, Michal Biskup IT a bezpečnost, Hana Novotná životní prostředí a Antonín Klecanda (všichni STAN) sport, školství a volný čas.
Portlík má být podle serveru radní pro finance a majetkové účasti, Alexandra Udženija (ODS) pro sociální věci a zdravotnictví, Michal Hroza pro infrastrukturu stejně jako dosud, Tomáš Slabihoudek (oba TOP 09) má zůstat radním pro kulturu. Za Prahu sobě má mít Scheinherr na starosti dopravu a David Bouz majetek. Hlaváček řekl, že informace serveru v zásadě odpovídají realitě.
Jednání o pražské koalici začala v týdnu po komunálních volbách, které se konaly 9. a 10. října.
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo Spolu rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.