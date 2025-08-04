0:00
4. 8. 2025

Syrské vládní síly se střetly s ozbrojenci Kurdy vedené SDF

Ozbrojenci Kurdy vedené koalice Syrských demokratických sil (SDF) se v provincii Aleppo (Halab) střetli s jednotkami syrské vlády. V prohlášení to dnes uvedly SDF s tím, že vládní síly zaútočily na čtyři jejich stanoviště v oblasti města Dajr Háfir. Informuje o tom agentura Reuters.

Dajr Háfir se v průběhu syrské občanské války postupně dostal pod kontrolu protirežimní Svobodné syrské armády (FSA), poté organizace Islámský stát a posléze opět sil režimu prezidenta Bašára Asada. Na konci loňského roku během povstalecké ofenzivy proti Asadovu režimu kontrolu nad oblastí získaly SDF, poté dočasně proturecké uskupení Syrská národní armáda a později opět SDF.

SDF byly hlavním spojencem Spojených států v boji proti IS na území Sýrie. Od pádu Asadova režimu v prosinci loňského roku čelí SDF požadavkům nové vlády v Damašku, aby byly ozbrojené složky SDF rozpuštěny a jejich příslušníci se začlenili do nových bezpečnostních sil syrského státu.

Syrské vedení v čele s prozatímním prezidentem Ahmadem Šarou se potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami. Vlna násilností zasáhla počátkem března oblasti obývané alavity a v červenci propukly boje v převážně drúzské oblasti na jihu Sýrie.

čtk, maf

