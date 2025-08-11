Středočeský kraj kritizuje Prahu za aplikaci Lítačka a žádá společná jednání
Středočeský kraj kritizuje společnost Operátor ICT zajišťující provoz aplikace Lítačka pro hromadnou dopravu a dalších částí systému pro odbavení cestujících. Hejtmanství upozorňuje mimo jiné na některé přislíbené, ale stále chybějící funkce. Obává se, zda je firma, kterou vlastní Praha, schopná zvládnout změny tarifu Pražské integrované dopravy, které mají začít platit od ledna 2026. Krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN) vyzval v otevřeném dopise náměstka pražského primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) k jednání zástupců Prahy a středočeského hejtmanství.
Úprava tarifů, která má začít platit od ledna, spočívá ve změně pásem Prahy, zdražení jízdného, zvýhodnění cen elektronického jízdného a zavedení nových zvýhodněných jízdenek. „Jedná se tedy o rozsáhlou změnu. I proto zástupci IDSK (Integrované dopravy Středočeského kraje) k celé problematice přistoupili zodpovědně a tyto rozsáhlé změny tarifu u OICT poptali již 23. června 2025, přičemž na jejich poptávku přišla k dnešnímu dni pouze nabídka na zpracování analýzy, aniž by byly zahájeny skutečné práce na úpravě PID Lítačky, backend MOS, tarifního počítadla a dalších součástí, kterých se tarifní změna dotýká," uvedl Borecký.
Společnost Operátor ICT zajišťuje také provoz centrálního datového úložiště, provoz e-shopu pro prodej jízdních dokladů a poskytování dalších služeb cestujícím. Například u Lítačky hejtmanství na začátku letošního roku zaznamenalo potíže, na které upozornili cestující, a podle kraje společnost neplní požadavky na rozvoj dalších funkcí, například možnost platby úschovného za kola v cyklověžích. Fungovat měla už loni, ale kraj stále nezná termín spuštění provozu. K dnešku nefunguje ani přislíbená možnost platby parkovného na krajském parkovišti P+R v Olbramovicích.
Na společném jednání chtějí zástupci hejtmanství i diskutovat o možnosti založení společnosti, v níž by byly technologické služby odbavovacího systému a zároveň by v ní měl i kraj a další partneři svůj podíl a možnost provoz odbavovacího systému ovlivnit. ctk, ft