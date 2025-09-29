0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Zvolí si Česko vládu hněvu?
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11:25

Česko je o krok blíž k placení mnohamiliardového odškodnění v kauze Diag Human

Londýnský odvolací soud v pátek odmítl žádost o svolení k odvolání podané ve sporu o odškodné mezi Českem a podnikatelem Josefem Šťávou v kauze Diag Human z 90. let. ČTK to dnes sdělily obě strany sporu. Ministerstvo financí opatření považuje za očekávaný krok, ve sporu hodlá dál pokračovat. Naopak společnost Diag Human vnímá rozhodnutí jako konečné a nárok na vyplacení miliardového odškodného Šťávovi je podle ní vykonatelný.

Šťáva chce po Česku odškodné za překažený obchod s krevní plazmou, výše odškodného se odhaduje na 17 miliard korun. Přesná hodnota není s ohledem na úroky jistá. Londýnský soud se případem začal zabývat poté, co se Česko odvolalo proti výsledku arbitráže z roku 2022. Šťávův nárok soud potvrdil na konci července, Česko počátkem září podalo proti rozhodnutí opravný prostředek.

"Postup londýnského odvolacího soudu, tedy že odmítl žádosti o svolení k odvolání podané Diag Human SE i Českou republikou, není pro nás při elementární znalosti anglického právního systému nikterak překvapivý. Odvolací soud totiž standardně odmítá dát svolení k odvolání, aby tak umožnil samotnému anglickému nejvyššímu soudu vybrat si, kterými odvoláními se bude zabývat," sdělil dnes ČTK Ondřej Macura z tiskového odboru ministerstva financí.

"Obě strany nyní mohou požádat anglický nejvyšší soud o svolení k odvolání ve lhůtě do 23. října 2025 a ČR tak rozhodně učiní. Nejvyšší soud následně rozhodne, zdali svolení k odvolání vyhoví či nikoliv. Toto rozhodnutí se dá očekávat v průběhu několika měsíců," doplnil Macura.

Diag Human naopak považuje při za ukončenou. "Rozsudek ve prospěch pana Josefa Šťávy je tak potvrzen jako pravomocný a s okamžitou platností vykonatelný," uvedla společnost v tiskovém prohlášení v reakci na rozhodnutí soudu.

Kauza Diag Human začala v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo soutěž na zpracování krevní plazmy. Předběžně se dohodlo se společnostmi Novo Nordisk a Conneco, ze které se později stala firma Diag Human. V roce 1992 tehdejší ministr Martin Bojar společnosti Novo Nordisk sdělil, že výběrové řízení nevyhrála a v dopise od ministerstva zdravotnictví pro firmu Novo Nordisk zazněly pochybnosti o solidnosti Conneca. Šťáva se od té doby s Českem soudí.

čtk, tb

↓ INZERCE