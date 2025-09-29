Izraelský prezident zvažuje, že premiéra Netanjahua omilostní v korupční kauze
Izraelský prezident Jicchak Herzog zvažuje, že by udělil milost premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, který je obžalován z korupce. Podle Herzoga kauza zatěžuje izraelskou společnost. Izraelský prezident to dnes řekl armádnímu rozhlasu.
"Netanjahuovy případy jsou těžkopádné a zatěžují systém," řekl prezident Herzog podle deníku Haarec. Dodal, že už doporučil, aby se obžaloba a obhajoba pokusily uzavřít dohodu o vině a trestu. "Pokud budu kontaktován s žádostí o udělení milosti, zvážím to," uvedl také Herzog s tím, že jde o "dobro pro společnost a pro stát".
Mohlo by vás zaujmout:
Přibývá zemí, které zavádějí embargo na vývoz zbraní do Izraele. Česko naopak zvyšuje export
Netanjahu byl obžalován z úplatkářství, podvodu a porušení důvěry ve třech samostatných případech. Je obžalován jako první izraelský premiér v úřadu a proces s ním začal v květnu 2020. Netanjahu vinu popírá a tvrdí, že je obětí nepřátelsky zaměřených médií a soudů. Jeho právníci se dlouhodobě snaží o zdržování procesu a po začátku války v Pásmu Gazy v říjnu 2023 žádali několikrát o odklad mimo jiné kvůli obavám o Netanjahuovu bezpečnost či kvůli jeho vytížení z důvodu války.
Letos koncem června také americký prezident Donald Trump vyzval izraelskou justici, aby proces s Netanjahuem zastavila. Trump řekl, že po vojenské operaci, kterou Izrael a Spojené státy tehdy provedly proti Íránu, si to Netanjahu zaslouží. Někteří izraelští ministři výzvu přivítali, a Netanjahu Trumpovi poděkoval za "dojemnou" podporu. Izraelský opoziční lídr Jair Lapid a poslanec vládní koalice Simcha Rothman Trumpovi naopak vzkázali, aby se nepletl do izraelského soudnictví.
čtk, tb