Kvůli rostoucímu výskytu žloutenky čeká pražskou hromadnou dopravu víc úklidu
Praha posílí pravidelný úklid vozidel a stanic městské hromadné dopravy kvůli rostoucímu počtu případů žloutenky typu A. Dopravní podnik (DPP) zvýší koncentraci dezinfekčních prostředků při čištění a přidá i mimořádné úklidy ve frekventovaných stanicích metra. Zároveň spustí informační kampaň zaměřenou na prevenci, Pražané tak uvidí letáky s doporučeními například v tramvajích nebo při vstupu do stanic metra. Cílem je snížit riziko šíření nákazy i uklidnit veřejnost, že cestování MHD je bezpečné. Novinářům to dnes řekli zástupci města. Od začátku roku bylo v Praze hlášeno téměř 700 případů žloutenky typu A, přičemž jen za poslední týden přibylo 75 nových případů.
"Sledujeme negativní vývoj v počtu nakažených žloutenkou typu A v hlavním městě Praze a hovoříme vlastně už o lokální epidemii," sdělil primátor Bohuslav Svoboda (ODS). Jen za poslední týden podle něj přibylo 75 onemocnění, zatímco loni hygienici zaevidovali 47 případů za celý rok. Podle primátora se situace může stabilizovat, pokud lidé začnou důsledně dodržovat preventivní opatření, jako je mytí rukou po použití toalety a před každým jídlem.
DPP posílí pravidelný úklid všech dopravních prostředků, tedy vlaků metra, autobusů a tramvají. Při úklidu zvýší koncentraci dezinfekce. "Týká se to i stanic metra, kde zařazujeme navíc i nějaké mimořádné úklidy, zejména u stanic, kde je vyšší obrat cestujících," uvedl dopravní ředitel DPP Jan Barchánek. Podle něj se jedná o preventivní opatření, jehož cílem je snížit riziko šíření nákazy a zajistit, aby se cestující nemuseli obávat a mohli MHD bezpečně využívat.
Součástí preventivních opatření bude i informační kampaň zaměřená na osvětu veřejnosti. Pražané budou moci na letácích v tramvajích, přístřešcích MHD nebo při vstupu do stanic metra najít informace o preventivních opatřeních, správném mytí rukou nebo o tom, jak rozpoznat příznaky žloutenky. Kampaň se zaměří také na edukaci zaměstnanců města a jeho příspěvkových organizací a město při ní bude úzce spolupracovat se všemi městskými částmi.
Příznaky žloutenky A se zpočátku podobají chřipce, objeví se teplota, nechutenství, nevolnost, pobolívání pod pravým žebrem a bolest břicha. Později se onemocnění projevuje zežloutnutím kůže a bělma očí typickým pro záněty jater, dále tmavou močí, světlou stolicí a svěděním kůže. Nákaza se šíří převážně špinavýma rukama, odborníci proto apelují zejména na jejich důkladné mytí.
čtk, tb