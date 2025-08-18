0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
16:30

Státní zástupce obžaloval seniora za výhrůžky politikům včetně prezidenta

Státní zástupce podal obžalobu na seniora z Prachaticka, který podle vyšetřovatelů zaslal několik výhrůžek prezidentovi Petru Pavlovi, ministryni obrany Janě Černochové, senátorce Miroslavě Němcové a také jednomu europoslanci. Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Obžalovanému hrozí za vyhrožování s cílem působit na úřední osobu až tříleté vězení. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.

"Ve Vámi poptávané věci byla dne 31. července 2025 podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžaloba na jednu fyzickou osobu po spáchání přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu," sdělil Lelek.

Policisté o případu poprvé informovali loni na podzim. Tehdy uvedli, že muž politikům vyhrožoval pobodáním nožem a posláním do plynu, v jiné výhrůžce zase postavením ke zdi a kulkou do hlavy. Zveřejnili i kamerové záznamy podezřelého. Toho pak pomohl identifikovat svědek.

Obviněný se podle dřívějších informací policistů k činu nedoznal. Ve věci tak museli znalci zpracovat posudky, mimo jiné z odvětví jazykového projevu a ručního písma. čtk, ok

↓ INZERCE