Státní zástupce obžaloval seniora za výhrůžky politikům včetně prezidenta
Státní zástupce podal obžalobu na seniora z Prachaticka, který podle vyšetřovatelů zaslal několik výhrůžek prezidentovi Petru Pavlovi, ministryni obrany Janě Černochové, senátorce Miroslavě Němcové a také jednomu europoslanci. Na dotaz ČTK to uvedl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Obžalovanému hrozí za vyhrožování s cílem působit na úřední osobu až tříleté vězení. Případem se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 1.
"Ve Vámi poptávané věci byla dne 31. července 2025 podána k Obvodnímu soudu pro Prahu 1 obžaloba na jednu fyzickou osobu po spáchání přečinu vyhrožování s cílem působit na úřední osobu," sdělil Lelek.
Policisté o případu poprvé informovali loni na podzim. Tehdy uvedli, že muž politikům vyhrožoval pobodáním nožem a posláním do plynu, v jiné výhrůžce zase postavením ke zdi a kulkou do hlavy. Zveřejnili i kamerové záznamy podezřelého. Toho pak pomohl identifikovat svědek.
Obviněný se podle dřívějších informací policistů k činu nedoznal. Ve věci tak museli znalci zpracovat posudky, mimo jiné z odvětví jazykového projevu a ručního písma. čtk, ok