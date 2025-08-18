Nevlastní syn norského korunního prince půjde před soud
Syn norské korunní princezny Mette-Marit půjde v Norsku před soud. Přibližně rok poté, co se v médiích objevily zprávy o prvních obviněních z násilí a sexuálních deliktů, předalo státní zastupitelství v Oslu případ soudu. Marius Borg Höiby čelí obvinění ze znásilnění a závažných sexuálních deliktů podle norského zákona o znásilnění ve 32 bodech. Informují o tom agentury DPA a AFP.
Podle státního zástupce bude soudní řízení proti osmadvacetiletému muži pravděpodobně zahájeno v polovině ledna 2026. Hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.
Policie Höibyho vyšetřovala od 4. srpna 2024, kdy byl zatčen pro podezření z napadení své přítelkyně, což vedlo k řadě dalších odhalení. Byl několikrát zatčen a vyslýchán. Loni v listopadu strávil týden ve vazbě. Tu mu policie dále neprodloužila, protože došla k závěru, že už Höiby nemůže mařit vyšetřování.
Osmadvacetiletý Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před svatbou s korunním princem Haakonem.
Höiby je nejstarším z jejích tří dětí. Nynější norská princezna má s korunním princem Haakonem další dvě děti; jednadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney za studiem, a devatenáctiletého prince Sverre Magnuse. čtk, ok