0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Čeští bojovníci za Putina
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
17:15

Nevlastní syn norského korunního prince půjde před soud

Syn norské korunní princezny Mette-Marit půjde v Norsku před soud. Přibližně rok poté, co se v médiích objevily zprávy o prvních obviněních z násilí a sexuálních deliktů, předalo státní zastupitelství v Oslu případ soudu. Marius Borg Höiby čelí obvinění ze znásilnění a závažných sexuálních deliktů podle norského zákona o znásilnění ve 32 bodech. Informují o tom agentury DPA a AFP.

Podle státního zástupce bude soudní řízení proti osmadvacetiletému muži pravděpodobně zahájeno v polovině ledna 2026. Hrozí mu trest odnětí svobody až na deset let.

Policie Höibyho vyšetřovala od 4. srpna 2024, kdy byl zatčen pro podezření z napadení své přítelkyně, což vedlo k řadě dalších odhalení. Byl několikrát zatčen a vyslýchán. Loni v listopadu strávil týden ve vazbě. Tu mu policie dále neprodloužila, protože došla k závěru, že už Höiby nemůže mařit vyšetřování.

Osmadvacetiletý Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před svatbou s korunním princem Haakonem.

Höiby je nejstarším z jejích tří dětí. Nynější norská princezna má s korunním princem Haakonem další dvě děti; jednadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney za studiem, a devatenáctiletého prince Sverre Magnuse. čtk, ok

↓ INZERCE