Pražská MHD podraží. Hlavně pro návštěvníky, kupóny zůstanou při starém
V Praze od počátku příštího roku zdraží jednorázové jízdenky na MHD, od letošního září se zvýší pokuty za cestování bez jízdenky. Od ledna 2026 zdraží také jízdné v Pražské integrované dopravě (PID) pro cesty mezi Středočeským krajem a Prahou. Ceny dlouhodobých časových jízdenek zůstanou beze změn. Proti zvýšení cen byli koaliční Piráti, opozici z hnutí ANO a Prahy Sobě zdražení nevadí.
Rada města zvýšení cen a pokut schválila hlasy Spolu a STAN. "Mění se jednorázové jízdenky, které z větší části používají turisté," uvedl radní pro finance Zdeněk Kovářík (ODS), který záměr prosadil. Například půlhodinová jízdenka bude místo 30 stát 39 korun, v případě nákupu přes aplikaci Lítačka 36 korun. Devadesátiminutová jízdenka zdraží ze 40 na 50 korun, při nákupu přes aplikaci Lítačka na 46 korun.
Zvedne se i cena SMS jízdenek, a to ze 31 na 42 korun u půlhodinové a ze 42 na 55 u devadesátiminutové. Podraží také jízdenky na 24 a 72 hodin nebo přeprava psa či zavadla. V Praze se cena základní jednorázové jízdenky naposledy zvýšila v srpnu 2021 z 24 na 30 korun. Výše pokuty za jízdu bez jízdenky stoupne po 11 letech, a to z 1000 na 1500 korun při platbě na místě nebo do 15 dní, při pozdější platbě černý pasažér zaplatí 2000 Kč.
Zdražení v pražské MHD radní na Kováříkův návrh zapracovali do materiálu o zvýšení jízdného pro cesty mezi metropolí a Středočeským krajem, který už schválili krajští zastupitelé. Podle nich je důvodem zdražení růst nákladů. Podobně se vyjádřil i Kovářík ohledně MHD v Praze, kterou podle něj metropole z většiny dotuje, a nezbývají pak peníze na jiné oblasti.
Proti zdražení na území metropole se postavili Piráti, kteří mají dopravu v gesci. "Není správná doba na zdražování," řekl předseda pirátského zastupitelského klubu a radní Daniel Mazur. Náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) uvedl, že zástupci Spolu a STAN porovnávali cenu jízdného se zahraničními příklady, například s Německem, ale to bude adekvátní tehdy, až budou v Česku německé platy.
Opozici v Praze naproti tomu zdražení jednorázových jízdenek v MHD nevadí. Podle předsedy pražské buňky hnutí ANO a zastupitele Ondřeje Prokopa se zdražení bude týkat hlavně turistů a navíc bude motivovat lidi k nákupu časových kuponů. Předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr uvedl, že je to naopak málo a město by mělo zdražit i dlouhodobé časové jízdenky. čtk