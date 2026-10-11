Starostové bodovali nejvíc v Mirošovicích, lidovci v Huštěnovicích a Piráti na Praze 4
Největší voličskou baštou hnutí STAN byly v letošních obecních volbách středočeské Mirošovice, kde jejich samostatné kandidátce dali voliči téměř 81 procent hlasů. Lidovci zaznamenali největší úspěch v Huštěnovicích na Uherskohradišťsku, kde jejich kandidátka získala 68,2 procenta hlasů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Jde o obce nad 1000 obyvatel, kde tyto strany kandidovaly samostatně. Vládní hnutí ANO získalo takovýto nejlepší výsledek, 66,1 procenta, v Mimoni na Českolipsku.
ODS zaznamenala největší úspěch tohoto druhu v Lichnově na Novojičínsku. Získala tam 68,3 procenta. Pro Piráty byla největším úspěchem Praha 4, kde jim voliči dali 11,7 procenta hlasů. TOP 09 bodovala nejvíce v Libáni na Jičínsku s 25,1 procenta odevzdaných hlasů. Koaliční hnutí SPD zaznamenalo největší úspěch v Němčicích na Hané na Prostějovsku, kde získalo 14,1 procenta. Koaličním Motoristům se nejvíc dařilo v Loučné nad Desnou na Šumpersku, kde získali 18 procent hlasů.
Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby získalo nejvíc hlasů v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Jeho výsledek tam představoval 68,2 procenta hlasů. Strana PRO, reprezentovaná ve Sněmovně Jindřichem Rajchlem z klubu SPD, zaznamenala nejlepší výsledek, a to 3,9 procenta, v Doksech na Českolipsku. Trikolora zastoupená poslankyní Zuzanou Majerovou rovněž z klubu SPD měla nejlepší výsledek v Hrobčicích na Teplicku, kde získala 4,2 procenta hlasů.
ODS se přes 60 procent podařilo získat třeba i v Čelákovicích u Prahy nebo Římově na Českobudějovicku. Lidovci získali přes 60 procent například v Prusinovicích na Kroměřížsku a Hati na Opavsku. Hnutí ANO zaznamenalo výsledky přes 50 procent také v Novém městě pod Smrkem na Liberecku a v Pustiměři na Vyškovsku.
Strany ale měly i svoje místa volebních neúspěchů. V Sokolově získala KDU-ČSL půl procenta hlasů, občanští demokraté zaznamenali v Kaplici na Českokrumlovsku jen 0,15 procenta hlasů. Koaliční Motoristé zaznamenali v Kaplici také svůj nejnižší výsledek, a to 1,1 procenta. V Nýřanech na Plzeňsku získal STAN jen 1,16 procenta. Piráti získali 0,83 procenta v Otovicích na Karlovarsku, TOP 09 získala necelé procento hlasů ve Vsetíně. Hnutí ANO dali voliči v Okrouhlici na Havlíčkobrodsku 2,1 procenta hlasů. Hnutí SPD zaznamenalo ve Frýdlantu na Liberecku zisk 0,38 procenta hlasů.