Spojené státy nepošlou do Polska nové vojáky. Podle Varšavy se to týká Německa
Spojené státy zrušily záměr dočasně vyslat do Polska 4000 vojáků ze základen v USA. Rozhodnutí přichází dva týdny poté, co Pentagon oznámil stažení 5000 vojáků z Německa. Překvapivý krok vyvolává otázky ohledně očekávaného snížení americké vojenské přítomnosti v Evropě.
Polský vládní mluvčí Adam Szlapka ale uvedl, že američtí vojáci působí v Polsku na rotační bázi a že Varšava nemá žádné potvrzení , že by se na tomto principu něco změnilo. Náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk na síti X napsal, že nevyslání nových vojáků nedolehne na Polsko, ale na Německo.
Podle jednoho z amerických činitelů je rozhodnutí týkající se Polska součástí krátkodobého řešení, které by umožnilo provést dříve oznámené stažení jednotek z Německa, kde je v současnosti rozmístěno 35 tisíc amerických vojáků. To naznačuje, že vojáci, kteří mají být v Polsku dočasně nasazeni, by mohli přijet odjinud. Mluvčí Pentagonu se k záležitosti odmítl vyjádřit, zatímco jeden zákonodárce uvedl, že Kongres nebyl o rozhodnutí informován.
Tomasz Siemoniak, který je polským vládním koordinátorem tajných služeb, prohlásil, že Polsko má ujištění, že se americká vojenská přítomnost v zemi nesníží. Na doplňující otázku, zda takovým ujištěním věří, prohlásil, že o tom nepochybuje. "Nemám žádné pochybnosti o zárukách Spojených států vůči Polsku. Říkám to i s ohledem na kontakty se svými protějšky," řekl Siemoniak. Poznamenal, že americké záruky jsou základem Severoatlantické aliance.
Také náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk odmítl, že by případné americké rozhodnutí nevyslat nové vojáky ze základen USA do Evropy dolehlo na Polsko. "Není to pravda," napsal na sociální síti X. Poznamenal, že americký krok se týká Německa, a že Polsko naopak usiluje o zvýšení americké vojenské přítomnosti v zemi.
Tématu se podrobně věnují polská i německá média. Jak ale poznamenala německá zpravodajská televize ntv, německé ministerstvo obrany se k novým zprávám odmítá vyjádřit. "K problematice jsme se již obšírně vyjádřili v uplynulých týdnech," uvedla mluvčí spolkového ministerstva. Německý ministr obrany Boris Pistorius dříve řekl, že přítomnost vojáků USA v zemi je v americkém i německém zájmu, ale že americké rozhodnutí nebylo nečekané a dalo se předvídat.
Spojené státy přehodnocujísvou vojenskou přítomnost v Evropě a již delší dobu se očekává, že ji omezí, a to s ohledem na požadavek prezidenta Donalda Trumpa, aby NATO převzalo větší roli při obraně kontinentu. Trumpa také rozhořčilo, že se evropští spojenci odmítli zapojit do americko-izraelské války proti Íránu. Některá média uvedla, že Trump chce některé z evropských zemí potrestat, mimo jiné stažením amerických vojáků. Ke konci loňského roku bylo v Evropě přibližně 85 tisíc amerických vojáků, z toho zhruba 10 tisíc v Polsku.