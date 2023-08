Soudce Robert Fremr nakonec před senátory uspěl

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Senát dnes rozohněně probíral kandidáty, které prezident Pavel navrhl senátorům na doplnění Ústavního soudu. Prezidentem Pavlem navržené právničky Kateřina Ronovská a Veronika Křesťanová prošly senátorským přezkumem bez problémů a jejich šance na zvolení soudkyněmi byly od počátku vysoké.

To samé platilo o soudci Robertu Fremrovi. O respektovaném právníkovi, který mimo jiné zasedal i v Mezinárodním trestním tribunálu pro Rwandu, se jako o možném ústavním soudci mluví roky, i když byl členem normalizační KSČ. V posledních dnech se ale na veřejnosti dostaly informace o jeho roli v takzvané kauze Olšanských hřbitovů z roku 1988. Fremr vynesl přísné rozsudky v případu, kde se na obžalobě podílela Státní bezpečnost a který byl politicky zmanipulovaný.

Klíčová otázka zní: věděl Fremr, že se účastní politického procesu? On sám to odmítá, byl prý tehdy naivní (relativně) mladý soudce a o zapojení StB do vyšetřování a přípravy případu nevěděl. Podle historiků to je buď velmi nepravděpodobné, nebo rovnou nesmysl. V roce 1988 už soudil šest let a pokud by skutečně nevěděl, jak v podobných případech v praxi funguje komunistická justice, musel by být skutečně extrémně naivní, myslí si Petr Blažek z ÚSTRu - stejně jako že nevěděl o tom, že některé výpovědi do soudního svazku dodala samotná StB.

Robert Fremr nakonec uspěl, i když část senátorů jej ostře kritizovala. Většina ale hlasovala pro jeho kandidaturu: s odůvodněním, že jeho polistopadové zásluhy jsou nerozporné a převažují možné hříchy minulosti.

Rusko začalo s vojenským cvičením v Baltském moři. Ryby v české Odře zahubil nedostatek kyslíku, bylo oznámeno. Spojeným státům snížila agentura Fitch hodnocení z AAA na AA+. Počet hrabošů na tuzemských polích se oproti červnu ztrojnásobil. Deník The Solomon Star ze Šalamounových ostrovů dostal počítače od Číny, a rozhodl se proto říkat světu “pravdu o čínské velkorysosti”. Svátek slavil Gustav. Data ukázala, že na Ukrajině po ruském vpádu klesla porodnost. Americká herečka Gwyneth Paltrow, která je nyní známá spíše jako propagátorka pochybných zdraví a krásu dodávajících produktů vlastní značky, nabízí ubytování v přítomnosti sebe a svého manžela. Čtyři Nigerijci přežili krutou dvoutýdenní cestu přes oceán na kormidle lodi, a ke svému překvapení se vylodili v Brazílii, nikoliv v Evropě. Čínu postihly nejsilnější deště za posledních 140 let. Luskounovi Šišce v pražské zoologické zahradě se daří. Na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity skončili oba vyučující, obvinění ze sexuálního obtěžování a nevhodného chování. Na Praze 14 budou holuby honit městští sokoli. Na internetu je k dispozici digitální archiv svědectví českých Romů o holocaustu. Řecko nabízí týden dovolené zdarma pro turisty, kteří museli být evakuováni z hořícího Rhodosu. Sonda Voyager 2, se kterou americká NASA ztratila kvůli chybě kontakt před týdnem, se ozvala. V Argentině panují rekordní teploty.

