Sněmovna reprezentantů bude hlasovat o zveřejnění „Epstein files“
Americká Sněmovna reprezentantů bude dnes hlasovat o zveřejnění spisů k případu zemřelého finančníka Jeffreyho Epsteina. Očekává se hladké schválení návrhu poté, co prezident Donald Trump v neděli obrátil dosavadní postoj a vyzval republikány, aby hlasovali pro zveřejnění. Přední demokratický politik Larry Summers v pondělí v souvislosti s vyšetřováním Epsteinových vazeb oznámil, že se vzdává veřejných funkcí, napsala agentura Reuters.
Návrh zákona, o němž dnes budou zákonodárci hlasovat, má přinutit ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny spisy a komunikaci týkající se Epsteina a také jakékoli informace o vyšetřování jeho smrti ve federálním vězení. Informace o Epsteinových obětech sexuálního zneužívání nebo o probíhajících federálních vyšetřováních by mohly být začerněny.
Demokratičtí zákonodárci ze sněmovního výboru pro dohled minulý týden zveřejnili několik e-mailů, ve kterých Epstein zmiňoval nynějšího prezidenta Trumpa. Korespondence podle demokratů mimo jiné zřejmě naznačuje, že Trump strávil hodiny v Epsteinově domě s jednou z obětí sexuálního zneužívání.
Trump tvrdí, že s Epsteinovými sexuálními zločiny neměl nic společného a ačkoli byli před desítkami let společně vyfotografováni, prezident uvedl, že se před Epsteinovým odsouzením rozkmotřili. Veřejnou snahu o zveřejnění dokumentů označuje za manipulaci ze strany demokratů, kteří podle něho odvádějí pozornost od skutečných problémů země, které vláda řeší. Zveřejnění podpořil až ve chvíli, kdy řada republikánů dala najevo, že bude bez ohledu na Trumpovu vůli hlasovat pro odtajnění spisů.
Trump také minulý týden nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby vyšetřilo Epsteinovy vazby na přední demokraty. Bývalý ministr financí z dob prezidenta Billa Clintona a někdejší šéf Harvardovy univerzity Summers kvůli tomu oznámil, že se vzdává svých veřejných závazků. „Hluboce se stydím za své činy a uznávám, že způsobily bolest. Přijímám plnou odpovědnost za své chybné rozhodnutí pokračovat v komunikaci s panem Epsteinem," řekl časopisu Harvadrovy univerzity The Crimson. Podrobnosti ke zrušeným závazkům neuvedl, podle Reuters například sedí v radě společnosti Open AI a vede na Harvardu středisko pro byznys a politiku.
Vedle Summerse se má vyšetřování vazeb na Epsteina týkat také Clintona či zakladatele sítě LinkedIn a podporovatele demokratů Reida Hoffmana. ft, čtk