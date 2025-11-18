Ruská raketa zabila v Charkovské oblasti sedmnáctiletou dívku. Dalších nejméně devět lidí zranila
Ruský raketový útok zabil v Charkovské oblasti na východě Ukrajiny sedmnáctiletou dívku a zranil nejméně devět lidí. Uvedl to dnes šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Další dvě ženy podle úřadů přišly o život při útoku dronů v Černihivské oblasti na severu země. Dvě raněné při náletech dronů hlásí správa Dněpropetrovské oblasti. Rusko uvedlo, že jeho protivzdušná obrana v noci zlikvidovala 31 ukrajinských bezpilotních letounů.
Rusko během noci napadlo Ukrajinu čtyřmi raketami Iskander-M a 114 drony, z nichž 101 se podařilo zneškodnit, oznámilo ukrajinské letectvo. Zaznamenalo zásahy čtyř raket a 13 dronů na 15 místech.
„Sedmnáctiletá dívka, která byla vážně zraněna při raketovém útoku na město Berestyn, zemřela v nemocnici," napsal Syněhubov. Z devíti lidí zraněných při útoku, je podle něho sedm stále ve zdravotnickém zařízení.
„Noční útok na město Horodňa si vyžádal dva životy," uvedl šéf správy Černihivské oblasti Vjačeslav Čaus, podle kterého zahynuly dvě ženy ve věku 75 a 72 let. „Byl to naprosto opovrženíhodný útok. Rusové zaútočili na město útočnými drony o půlnoci, kdy lidé již spali," poznamenal.
Šéf správy Dněpropetrovské oblasti Vladyslav Hajvanenko uvedl, že po dronových útocích se v regionu rozhořely požáry. V Dnipru zranění utrpěla devětapadesátiletá žena a sedmašedesátiletý muž, upřesnil později.
Ukrajina se brání ruské agresi od února 2022 a Moskva v poslední době zesílila dronové i raketové útoky. Podle analýzy agentury AFP opírající se o ukrajinské údaje byl počet nočních útoků ruskými střelami na Ukrajinu v říjnu nejvyšší od začátku roku 2023. Ruské síly v říjnu na Ukrajinu odpálily 270 raketových střel, což je o 46 procent více než v září, vyplývá z údajů, které denně poskytuje ukrajinské letectvo.
Mise OSN pro monitorování lidských práv na Ukrajině (HRMMU) ve své nejnovější zprávě uvedla, že počet civilních obětí ruské války proti Ukrajině byl i v říjnu vysoký, zabito jich bylo nejméně 148 a dalších 929 utrpělo zranění, což odpovídá bilancím ze září a srpna. Celkem si ruská invaze na Ukrajinu podle ní vyžádala životy přinejmenším 14.534 civilistů včetně stovek dětí, dalších 38.472 osob včetně nezletilých bylo zraněno. Naprostou většinu obětí OSN eviduje na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruské ozbrojené síly. Skutečný počet obětí bude nejspíše podstatně vyšší, připustila mise.
Také Ukrajina v rámci své obrany útočí na ruském území zvláště svými drony, počet civilních obětí je ale na ruské straně nesrovnatelně menší.
Ruské ministerstvo obrany dnes informovalo o 31 zlikvidovaných ukrajinských dronech. Deset z nich protivzdušná obrana sestřelila nad Voroněžskou oblastí, stejný počet nad Tambovskou oblastí, ostatní drony nad šesti dalšími oblastmi. Rusko obvykle neinformuje o celkovém rozsahu ukrajinského vzdušného útoku, ale pouze o sestřelených dronech. Ruský resort obrany nehlásí ani případné škody. Regionální ruští činitelé zpravidla informují o určitých škodách nebo případně zraněných či zabitých civilistech. Tvrzení ani jedné ze stran nelze v podmínkách válečného konfliktu nezávisle ověřit. čtk, ft