Sněmovna má vrátit rozpočet na příští rok vládě k přepracování, navrhla Schillerová
Sněmovna má podle nové koalice ANO, SPD a Motoristů vrátit rozpočet na příští rok vládě Petra Fialy (ODS) k přepracování. Navrhla to místopředsedkyně ANO Alena Schillerová (ANO). Podle ní představuje schodek skutečných výdajů rozpočtu 381 miliard korun, nikoli vládou navrhovaných 286 miliard korun. Řekla to dnes na jednání rozpočtového sněmovního výboru. Podobně se při příchodu na výbor vyjádřil také jeho předseda Vladimír Pikora (Motoristé).
Kabinet by měl podle Schillerové mít na přepracování rozpočtu na příští rok 20 dnů. Měla by jej tedy předložit Sněmovně do 16. prosince. Zástupci dosavadních vládních stran na výboru přístup nové koalice odmítli. Podle nich by Sněmovna měla základní parametry navrženého rozpočtu schválit. Dolní parlamentní komora má o rozpočtu rozhodovat tuto středu. čtk, ft