Slovenský premiér Fico klade podmínky pro další balík sankcí proti Rusku: chce omezení klimatické politiky ve prospěch automobilek a těžkého průmyslu
Slovenský premiér Robert Fico podmínil svůj souhlas s dalším balíkem protiruských sankcí Evropské unie tím, že Evropská komise předloží návrhy zaměřené na sladění klimatických cílů s potřebami automobilového a těžkého průmyslu i s cenami elektřiny.
Fico to řekl novinářům po dnešní schůzce s předsedou Evropské rady Antóniem Costou. Slovensko letos zpočátku blokovalo i schválení osmnáctého unijního balíku sankcí proti Rusku za jeho pokračující agresi na Ukrajině.
čtk, tb