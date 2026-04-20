Skupina hlásící se k požáru v Pardubicích dala na web dokumenty. Říká, že je sebrala při útoku
Údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction umístila na svůj web dokumenty, o kterých tvrdí, že je sebrala při žhářském útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Na bezpečnost Česka to podle policie nemá vliv. Mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík řekl, že na webu nepřibylo nic významného. Ve věci podle něj pokračuje trestní řízení.
Ukradené dokumenty byly součástí běžných provozních materiálů, jejích krádež společnost považuje za nezákonný zásah do práv firmy, sdělila mluvčí holdingu Markéta Tauberová. Skupina už krátce po požáru uvedla, že ve firmě sebrala tajné materiály a zveřejní je, pokud společnost veřejně nepřeruší vazby s izraelskou Elbit System a neodsoudí okupaci Palestiny. Dala jí ultimátum do pondělního rána.
"Nejedná se o dokumenty, které by měly jakýkoliv vliv na bezpečnost v České republice. Jelikož ve věci stále probíhá trestní řízení, tak bohužel nelze být konkrétní," uvedl mluvčí. Pardubická firma již dříve odmítla vazby na Elbit Systems s tím, že spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
"Způsob, jakým byly tyto materiály získány a následně jsou zveřejňovány, je závažné trestněprávní jednání a považujeme jej za nezákonný zásah do práv společnosti i jejích partnerů. K nepodloženosti tvrzení extremistů o našem údajném výrobním propojení s izraelskou společností Elbit Systems jsme se již v minulosti opakovaně vyjadřovali a nemáme k tomu, co dalšího dodat," napsala nyní Tauberová.
Požár vypukl 20. března a postihl halu a administrativní budovu zbrojařské firmy Archer-LPP, která vyrábí mimo jiné drony pro Ukrajinu a spadá pod LPP Holding. Oheň způsobil škody za stovky milionů korun. Policie v kauze dosud podle dostupných informací zadržela deset lidí. Pět lidí zatkla v Česku, jednu ženu na Slovensku. Tři zadržení jsou také v Polsku a jeden v Bulharsku.
Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě viní zadržené z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. Za to jim hrozí až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Šest lidí, včetně na Slovensku zadržené Američanky, je ve vazbě.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction s úmyslem útočit na výrobu zbraní pro Izrael. LPP Holding před několika lety oznámil, že chce v Pardubicích spolu s izraelskou firmou Elbit Systems vyrábět a vyvíjet drony. Spolupráce ale podle LPP Holding nikdy nezačala. Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.
Ředitel bezpečnostní informační služby Michal Koudelka v podcastu Deníku.cz uvedl, že různé vyšetřovací verze platí. Domnívá se však, že by za požárem mohla stát levicová komunita zradikalizovaná ze zahraničí. "Kdybych měl říct čistě svůj soukromý ázor, daný třeba zkušenostmi, tak si myslím, že to je útok, který provedli skutečně levicoví extremisté a že byli inspirováni podobnými akcemi, které se dějí v západní Evropě, v Británii, v Německu, ve Francii a v dalších zemích," řekl.