Schůze k vyslovení nedůvěřy vládě, kterou se opozici povedlo svolat, začne příští úterý
Schůzi k vyslovení nedůvěry koaliční vládě ANO, SPD a Motoristů svolá předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD) na úterý příštího týdne. Vládní koalice je podle něj připravena i na delší debatu, počítá i s jednáním ve středu. Okamura novinářům řekl, že kabinet odolá. Svolat schůzi se opozice rozhodla kvůli textovým zprávám ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) pro prezidenta Petra Pavla.
Před novináře Okamura předstoupil několik minut poté, co mu zástupci opozice odevzdali podpisy potřebné pro svolání jednání. Okamura se podivil, že jich je pouze 81. Kluby ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů sbíraly podpis během dnešního dopoledne, několik poslanců chybělo. Aby vláda padla, muselo by hlasovat pro svržení kabinetu nejméně 101 z celkového počtu 200 poslanců. Koaliční kabinet přitom disponuje většinou 108 hlasů.
čtk, tb