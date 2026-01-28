A Rakušan se místopředsedou Sněmovny - opět nestal. Msta vládní většiny tedy nadále trvá
Poslanci nezvolili ani na dnešní druhý pokus předsedu opozičního hnutí STAN Víta Rakušana místopředsedou Sněmovny. Poslední ze čtveřice místopředsednických pozic v dolní komoře zůstala neobsazená. Uskuteční se nová volba, do níž budou moci poslanecké kluby navrhovat nové nominanty.
Bývalý vicepremiér a ministr vnitra Rakušan byl v nynější tajné volbě jediným kandidátem. V dnešním druhém kole tajné volby potřeboval získat nejméně 89 poslaneckých hlasů. Obdržel jich 75, oznámil předseda volební komise Martin Kolovratník (ANO).
Rakušanovi patrně nedali hlas stejně jako v prvním volebním kole před zhruba dvěma týdny poslanci z řad vládní koalice, byť místopředsednická pozice má podle plánů vládního tábora ANO, SPD a Motoristů připadnout nominantovi STAN. V prvním kole byl ke zvolení nutný zisk nejméně 92 hlasů, Rakušan jich dostal o devět méně.
čtk, tb