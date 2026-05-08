Rusko a Ukrajina se navzájem obviňují z porušení příměří
Rusko v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony, napsal na telegramu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ukrajinské síly podle něj zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obviňují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války. Rusko ohlásilo stovky sestřelených ukrajinských dronů, Kyjev podle něj útočil na vojenské i civilní cíle.
Kyjev jednostranně vyhlásil klid zbraní s platností od půlnoci z úterý na středu poté, co Moskva ohlásila vlastní příměří na 8. a 9. května, kdy si bude mimo jiné vojenskou přehlídkou připomínat konec druhé světové války. Pohrozila přitom masivním vzdušným útokem na Kyjev v případě narušení oslav. Rusko podle Ukrajiny jí vyhlášené příměří porušilo již ve středu.
Zelenskyj uvedl, že Moskva k 7:00 kyjevského času porušila příměří na frontě více než 140krát, provedla desítku útočných operací a přes 850 útoků drony různého typu. "To vše jasně ukazuje, že se ruská strana ani nepokusila o příměří na frontě," napsal prezident. "Ukrajina zrcadlově odpoví," doplnil.
Ukrajinské letectvo v ranním hlášení uvedlo, že Rusko v noci zaútočilo 67 drony, z nichž se jich 56 podařilo zneškodnit. Ukrajinský prezident také informoval, že ukrajinské síly zasáhly ropné zařízení v Jaroslavli vzdálené přes 700 kilometrů od hranic. Podle Zelenského bylo toto zařízení klíčové pro financování ruské války na Ukrajině. Ukrajinská média podle ruskojazyčného serveru BBC uvedla, že útok zasáhl rafinérii v Jaroslavli, která je jednou z největších na ruském území.
Ruské ministerstvo obrany v prohlášení uvedlo, že Ukrajina porušila příměří oznámené Moskvou. "Navzdory vyhlášení příměří pokračovaly ukrajinské ozbrojené síly v útocích pomocí dronů a dělostřelectva na pozice našich vojsk, jakož i na civilní cíle v Belgorodské a Kurské oblasti," stojí v prohlášení ministerstva. Ruské ozbrojené síly podle něj "reagovaly na porušení příměří stejným způsobem".
Dříve ministerstvo podle ruskojazyčného BBC informovalo o 264 dronech, které sestřelilo od půlnoci do dnešních 7:00 moskevského času (6:00 SELČ). O celkovém počtu útočících strojů ani o škodách se nezmínilo. Drony ruská protivzdušná obrana zničila nad řadou oblastí od Belgorodské na hranicích s Ukrajinou, přes anektovaný Krym až po Uljanovskou oblast, která se nachází stovky kilometrů východně od Moskvy. Ruské ministerstvo dopravy informovalo také o pozastavení provozu na 13 letištích z důvodu útoku dronů na řídící centra.