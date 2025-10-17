Putina nezatkneme, ujišťuje Maďarsko před plánovaným summitem. (Což nikdo ani nečekal.)
Maďarsko zajistí, aby ruský prezident Vladimir Putin mohl vstoupit do země na summit s americkým prezidentem Donaldem Trumpem plánovaný v Budapešti a následně se mohl vrátit domů, uvedl dnes maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó citovaný agenturou Reuters. Mezinárodní trestní soud (ICC), jehož členem je i Maďarsko, v roce 2023 vydal na šéfa Kremlu zatykač kvůli podezření z nezákonného odvlečení ukrajinských dětí do Ruska.
"Není třeba žádných konzultací s nikým, jsme suverénní zemí. Putina přijmeme s respektem, pohostíme ho a poskytneme mu podmínky pro jednání s americkým prezidentem," prohlásil šéf maďarské diplomacie na tiskové konferenci.
O plánované schůzce Trumpa a Putina, která má být v Budapešti věnována možnostem ukončení ruské války proti Ukrajině, informoval ve čtvrtek americký prezident po dvouhodinovém telefonátu se svým ruským protějškem.
Maďarský premiér Viktor Orbán, který je blízkým Trumpovým spojencem a je považovaný za Putinova nejbližšího partnera v Evropské unii, dnes podle Reuters uvedl, že přípravy summitu jsou v plném proudu. Podle Washingtonu a Moskvy by se setkání mohlo uskutečnit zhruba za dva týdny.
Výběr Budapešti jako místa setkání vzbudil pozornost, podotkl Reuters a připomněl zatykač ICC na ruského prezidenta. Moskva, která Mezinárodní trestní soud neuznává, spáchání válečných zločinů popírá.
Soud se při zatýkání podezřelých spoléhá na spolupráci s jednotlivými zeměmi. Zdá se ale nepravděpodobné, že by se jí dočkal od Maďarska, napsala agentura AP. Maďarsko letos oznámilo zahájení procesu odchodu z ICC.
Do Budapešti začátkem dubna dorazil izraelský premiér Benjamin Netanjahu, na kterého vydal ICC zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v Pásmu Gazy. Maďarsko ho jako člen ICC mělo zatknout, ale neudělalo to. Orbán prohlásil, že jeho země odstoupí od tohoto soudu, protože je podle něj zpolitizovaný.
Putin od vydání zatykače cestoval do některých spřátelených zemí, přičemž v roce 2024 navštívil Mongolsko, které je také členem ICC.
Mezinárodní trestní soud (ICC) je nezávislý orgán, který není součástí OSN. Jeho úkolem je soudit pachatele zločinů proti lidskosti, genocid a válečných zločinů ve světě. Má podporu 125 zemí. Rusko, stejně jako například USA nebo Čína, ale jeho jurisdikci neuznává. Trumpova administrativa uvalila na některé soudce a žalobce ICC sankce. Ukrajina se k soudu formálně připojila v lednu.
Maďarsko podepsalo Římský statut, na jehož základě tribunál vznikl, v roce 1999 a ratifikovalo ho o dva roky později za Orbánova prvního funkčního období, napsala dříve agentura AFP.
čtk, tb