Příměří v Gaze by mělo být podepsáno dnes v 11:00 středoevropského času
Příměří v Gaze má být podepsáno dnes ve 12:00 izraelského času (11:00 SELČ) a ihned po podpisu dohody má příměří vstoupit v platnost. Uvedly to informované izraelské zdroje, které citovala agentura Reuters.
Izraelští rukojmí by mohli být propuštění už v sobotu a nejpozději do pondělí. Izraelská armáda během prvních 24 hodin dokončí první fázi částečného odsunu z Gazy, dodaly izraelské zdroje obeznámené s detaily mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa, který v noci na dnešek oznámil, že Izrael a Hamás souhlasily s jeho první fází.
čtk, tb