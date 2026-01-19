Při útoku střelce v Chřibské zemřela žena, útočníka policie zneškodnila
Jedna žena zahynula při útoku střelce na městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Tři další lidé a jeden policista utrpěli zranění. Střelce zneškodnili policisté, je rovněž mrtvý. Uvedli to na síti x. Budova je podle nich bezpečná. Mluvčí krajských záchranářů Patrik Christian Cmorej řekl, že podle předběžných informací jsou zranění vážná.
Informaci o útoku zveřejnila policie krátce před 10:30. Na místo vyjeli policisté, záchranáři a hasiči byli připraveni v záloze. Město ve Šluknovském výběžku má asi 1300 obyvatel. Na žádost policie bylo připraveno v záloze šest jednotek hasičů, tři profesionální a tři dobrovolné, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Policie požádala občany, aby se vyhnuli místu zásahu kvůli průjezdu záchranářů.